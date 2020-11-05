Суд разрешил старшим сестрам Хачатурян общаться с матерью, заявил адвокат
14:42 05.11.2020 (обновлено: 14:43 05.11.2020)
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкОдна из сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, Михаила Хачатуряна, в зале Останкинского суда Москвы во время избрания меры пресечения
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд сегодня удовлетворил ходатайство старших сестёр Хачатурян разрешить им общаться с матерью, сообщил РИА Новости адвокат одной из девушек Алексей Липцер.
"Суд удовлетворил ходатайство защиты в части общения с матерью, разрешил Крестине и Ангелине общаться с ней", - сказал собеседник агентства.
Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года в Москве: как считает следствие, три сестры зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе. Задержанных поместили в СИЗО, затем смягчили меру пресечения до "запрета совершения определенных действий", впоследствии сестер освободили от электронных браслетов. Им нельзя пользоваться интернетом и общаться с кем-либо, кроме своих адвокатов, запрещено посещать массовые мероприятия.
Следствие признало, что отец причинял "физические и психические страдания" девушкам, но оставило самую строгую квалификацию, расценив указанные факты лишь как смягчающее обстоятельство. Генпрокуратура сначала не согласилась с таким решением, потребовав переквалифицировать обвинение на самооборону, но со второй попытки все же утвердила обвинительное заключение.
Дело младшей сестры было выделено в отдельное производство в связи с признанием ее невменяемой в момент совершения преступления. Оно рассматривается Бутырским судом в закрытом от слушателей и СМИ режиме. Ей было разрешено общаться с матерью как со своим законным представителем.