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Суд разрешил старшим сестрам Хачатурян общаться с матерью, заявил адвокат
Суд разрешил старшим сестрам Хачатурян общаться с матерью, заявил адвокат
Мосгорсуд сегодня удовлетворил ходатайство старших сестёр Хачатурян разрешить им общаться с матерью, сообщил РИА Новости адвокат одной из девушек Алексей... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T14:42
2020-11-05T14:43
алексей липцер
генеральная прокуратура рф
арам хачатурян
москва
происшествия
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд сегодня удовлетворил ходатайство старших сестёр Хачатурян разрешить им общаться с матерью, сообщил РИА Новости адвокат одной из девушек Алексей Липцер.Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года в Москве: как считает следствие, три сестры зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе. Задержанных поместили в СИЗО, затем смягчили меру пресечения до "запрета совершения определенных действий", впоследствии сестер освободили от электронных браслетов. Им нельзя пользоваться интернетом и общаться с кем-либо, кроме своих адвокатов, запрещено посещать массовые мероприятия.Следствие признало, что отец причинял "физические и психические страдания" девушкам, но оставило самую строгую квалификацию, расценив указанные факты лишь как смягчающее обстоятельство. Генпрокуратура сначала не согласилась с таким решением, потребовав переквалифицировать обвинение на самооборону, но со второй попытки все же утвердила обвинительное заключение.Дело младшей сестры было выделено в отдельное производство в связи с признанием ее невменяемой в момент совершения преступления. Оно рассматривается Бутырским судом в закрытом от слушателей и СМИ режиме. Ей было разрешено общаться с матерью как со своим законным представителем.
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алексей липцер, генеральная прокуратура рф, арам хачатурян, москва, происшествия

Суд разрешил старшим сестрам Хачатурян общаться с матерью, заявил адвокат

14:42 05.11.2020 (обновлено: 14:43 05.11.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкОдна из сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, Михаила Хачатуряна, в зале Останкинского суда Москвы во время избрания меры пресечения
Одна из сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, Михаила Хачатуряна, в зале Останкинского суда Москвы во время избрания меры пресечения - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд сегодня удовлетворил ходатайство старших сестёр Хачатурян разрешить им общаться с матерью, сообщил РИА Новости адвокат одной из девушек Алексей Липцер.
"Суд удовлетворил ходатайство защиты в части общения с матерью, разрешил Крестине и Ангелине общаться с ней", - сказал собеседник агентства.
Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года в Москве: как считает следствие, три сестры зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе. Задержанных поместили в СИЗО, затем смягчили меру пресечения до "запрета совершения определенных действий", впоследствии сестер освободили от электронных браслетов. Им нельзя пользоваться интернетом и общаться с кем-либо, кроме своих адвокатов, запрещено посещать массовые мероприятия.
Следствие признало, что отец причинял "физические и психические страдания" девушкам, но оставило самую строгую квалификацию, расценив указанные факты лишь как смягчающее обстоятельство. Генпрокуратура сначала не согласилась с таким решением, потребовав переквалифицировать обвинение на самооборону, но со второй попытки все же утвердила обвинительное заключение.
Мария Хачатурян после заседания Бутырского районного суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
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В третий раз. Мосгорсуд перенес отбор по делу сестер Хачатурян
Дело младшей сестры было выделено в отдельное производство в связи с признанием ее невменяемой в момент совершения преступления. Оно рассматривается Бутырским судом в закрытом от слушателей и СМИ режиме. Ей было разрешено общаться с матерью как со своим законным представителем.
 
Алексей ЛипцерГенеральная прокуратура РФАрам ХачатурянМоскваПроисшествия
 
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