https://ria.ru/20201105/sestry-1583179132.html

Суд разрешил старшим сестрам Хачатурян общаться с матерью, заявил адвокат

Суд разрешил старшим сестрам Хачатурян общаться с матерью, заявил адвокат

Мосгорсуд сегодня удовлетворил ходатайство старших сестёр Хачатурян разрешить им общаться с матерью, сообщил РИА Новости адвокат одной из девушек Алексей... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T14:42

2020-11-05T14:42

2020-11-05T14:43

алексей липцер

генеральная прокуратура рф

арам хачатурян

москва

происшествия

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд сегодня удовлетворил ходатайство старших сестёр Хачатурян разрешить им общаться с матерью, сообщил РИА Новости адвокат одной из девушек Алексей Липцер.Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года в Москве: как считает следствие, три сестры зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе. Задержанных поместили в СИЗО, затем смягчили меру пресечения до "запрета совершения определенных действий", впоследствии сестер освободили от электронных браслетов. Им нельзя пользоваться интернетом и общаться с кем-либо, кроме своих адвокатов, запрещено посещать массовые мероприятия.Следствие признало, что отец причинял "физические и психические страдания" девушкам, но оставило самую строгую квалификацию, расценив указанные факты лишь как смягчающее обстоятельство. Генпрокуратура сначала не согласилась с таким решением, потребовав переквалифицировать обвинение на самооборону, но со второй попытки все же утвердила обвинительное заключение.Дело младшей сестры было выделено в отдельное производство в связи с признанием ее невменяемой в момент совершения преступления. Оно рассматривается Бутырским судом в закрытом от слушателей и СМИ режиме. Ей было разрешено общаться с матерью как со своим законным представителем.

https://radiosputnik.ria.ru/20201105/khachaturyan-1583172307.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей липцер, генеральная прокуратура рф, арам хачатурян, москва, происшествия