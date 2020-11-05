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SberCloud представила обновленную облачную платформу SberCloud.Advanced
SberCloud представила обновленную облачную платформу SberCloud.Advanced
Компания SberCloud (входит в экосистему Сбера) представила на рынке обновленную облачную платформу SberCloud.Advanced, сообщает компания. РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T11:33
2020-11-05T11:33
сбер
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Компания SberCloud (входит в экосистему Сбера) представила на рынке обновленную облачную платформу SberCloud.Advanced, сообщает компания.В рамках развития платформы увеличено количества дата-центров и втрое расширена ИТ-инфраструктура платформы. В нее включены такие высокотехнологичные продукты как BigData-анализ, облачные базы данных "реального времени", сервис мониторинга работы облачных приложений, бессерверные вычисления и другие облачные услуги. Одновременно компания обьявила о снижении цен на сервисы SberCloud.Advanced почти в 2 раза."Новейшие облачные сервисы, соответствующие самым высоким стандартам качества, становятся доступны даже стартапам и малому бизнесу, которые смогут быстро и без инвестиций в ИТ получить безотказно работающие даже в период пиковых нагрузок сайты, хранилища и базы данных, использовать BigData-аналитику для оценки и прогноза потребительского спроса, быстро разрабатывать и разворачивать приложения с использованием микросервисов и реализовывать другие бизнес-сценарии", - говорится в сообщении.В свою очередь, крупные компании и госсектор получили возможность георезервирования своей ИТ-инфраструктуры в облаке SberCloud.Advanced и гарантию сохранения непрерывности рабочих процессов в критических ситуациях.SberCloud.Advanced объединяет более 40 высокотехнологичных облачных продуктов, платформа обладает наибольшим выбором интегрированных IaaS и PaaS-сервисов и позволяет быстро создавать и управлять ИТ-инфраструктурой, приложениями и интернет-сервисами, радикально минимизирует ресурсы, требуемые для поддержания работы корпоративных ИТ-систем и увеличивает скорость вывода на рынок новых продуктов и услуг в любых областях экономики, науки и образования.
https://ria.ru/20201002/sber-1578108507.html
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сбер, новости компаний - экономика

SberCloud представила обновленную облачную платформу SberCloud.Advanced

11:33 05.11.2020
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМонитор с презентацией суперкомпьютера "Кристофари" на стенде дочерней компании Сбербанка SberCloud на конференции по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey (AIJ) в Москве
Монитор с презентацией суперкомпьютера Кристофари на стенде дочерней компании Сбербанка SberCloud на конференции по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey (AIJ) в Москве - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Компания SberCloud (входит в экосистему Сбера) представила на рынке обновленную облачную платформу SberCloud.Advanced, сообщает компания.
В рамках развития платформы увеличено количества дата-центров и втрое расширена ИТ-инфраструктура платформы. В нее включены такие высокотехнологичные продукты как BigData-анализ, облачные базы данных "реального времени", сервис мониторинга работы облачных приложений, бессерверные вычисления и другие облачные услуги.
Стенд компании SberCloud на конференции по искусственному интеллекту - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 14:23
SberCloud.Advanced подтвердила соответствие нормам безопасности ИСПДн
Одновременно компания обьявила о снижении цен на сервисы SberCloud.Advanced почти в 2 раза.
"Новейшие облачные сервисы, соответствующие самым высоким стандартам качества, становятся доступны даже стартапам и малому бизнесу, которые смогут быстро и без инвестиций в ИТ получить безотказно работающие даже в период пиковых нагрузок сайты, хранилища и базы данных, использовать BigData-аналитику для оценки и прогноза потребительского спроса, быстро разрабатывать и разворачивать приложения с использованием микросервисов и реализовывать другие бизнес-сценарии", - говорится в сообщении.
В свою очередь, крупные компании и госсектор получили возможность георезервирования своей ИТ-инфраструктуры в облаке SberCloud.Advanced и гарантию сохранения непрерывности рабочих процессов в критических ситуациях.
"Новый этап развития платформы SberCloud.Advanced, не только позволили нам существенно снизить цены на сервисы SberCloud.Advanced, но и обеспечили всех пользователей платформы самым широким и доступным в России набором инновационных, надежных и безопасных облачных продуктов", - привели в компании комментарий ее генерального директора Евгения Колбина.
SberCloud.Advanced объединяет более 40 высокотехнологичных облачных продуктов, платформа обладает наибольшим выбором интегрированных IaaS и PaaS-сервисов и позволяет быстро создавать и управлять ИТ-инфраструктурой, приложениями и интернет-сервисами, радикально минимизирует ресурсы, требуемые для поддержания работы корпоративных ИТ-систем и увеличивает скорость вывода на рынок новых продуктов и услуг в любых областях экономики, науки и образования.
 
СберНовости компаний - Экономика
 
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