Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201105/samolet-1583114924.html
Самолет "Уральских авиалиний" потерял трап при вылете из Красноярска
Самолет "Уральских авиалиний" потерял трап при вылете из Красноярска
Уральская транспортная прокуратура взяла на контроль проверку инцидента с самолетом авиакомпании "Уральские авиалинии", который потерял надувной трап при вылете РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T09:34
2020-11-05T09:34
уральские авиалинии
красноярск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572138893_0:365:2993:2048_1400x0_80_0_0_3819e72fa6936d3182d2fc03f4c1ce16.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 ноя - РИА Новости. Уральская транспортная прокуратура взяла на контроль проверку инцидента с самолетом авиакомпании "Уральские авиалинии", который потерял надувной трап при вылете из аэропорта Красноярска, сообщает в четверг пресс-служба надзорного ведомства.По информации прокуратуры, 1 ноября в 02.26 (31 октября 22.26 мск) после вылета из аэропорта Красноярска самолета А-321, который используется "Уральскими авиалиниями" для перевозки грузов, на взлетно-посадочной полосе обнаружен аварийный надувной трап. Отмечается, что пассажиры на борту отсутствовали.
https://ria.ru/20201102/pamyatnik-1582587519.html
красноярск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572138893_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_bc033c6f1b8dc8abe106a7be861263fd.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
уральские авиалинии, красноярск, происшествия

Самолет "Уральских авиалиний" потерял трап при вылете из Красноярска

09:34 05.11.2020
 
© РИА Новости / Илья НаймушинПассажирский самолет "Сухой Суперджет-100"
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100 - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Илья Наймушин
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 ноя - РИА Новости. Уральская транспортная прокуратура взяла на контроль проверку инцидента с самолетом авиакомпании "Уральские авиалинии", который потерял надувной трап при вылете из аэропорта Красноярска, сообщает в четверг пресс-служба надзорного ведомства.
По информации прокуратуры, 1 ноября в 02.26 (31 октября 22.26 мск) после вылета из аэропорта Красноярска самолета А-321, который используется "Уральскими авиалиниями" для перевозки грузов, на взлетно-посадочной полосе обнаружен аварийный надувной трап. Отмечается, что пассажиры на борту отсутствовали.
Нашивки сотрудников МЧС России - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
2 ноября, 07:23
В ХМАО подросток застрял в турбине самолета-памятника
"По данному факту Уральским Межрегиональным территориальным управлением Росавиации проводится расследование, ход которого взят на контроль Уральским транспортным прокурором", - говорится в сообщении.
 
Уральские авиалинииКрасноярскПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:08Российский космонавт может задержаться на МКС из-за полета актрисы
01:05НАСА поблагодарило космонавта Рыжикова за помощь с ремонтом на МКС
00:51Глава офиса Зеленского прокомментировал ситуацию с водой в Крыму
00:42Fox: Байден направил юристов в штаты, где проверяют иски от штаба Трампа
00:41Суд в США вынесет новый приговор россиянке Осиповой
00:36Байден заявил о скором завершении подсчета голосов
00:33Байден не сомневается в своей победе на выборах
00:30Байден призвал всех американцев к спокойствию
00:29Байден заявил, что каждый бюллетень должен быть подсчитан
00:21Григорий Лепс записал песню к исторической драме "Грозный"
00:18Штаб Трампа подал иск о недопуске наблюдателей к подсчету голосов
00:15Facebook заблокировал группу в поддержку Трампа и против "кражи выборов"
00:04В аэропорту Финляндии собаки выявляют коронавирус быстрее, чем ПЦР-тесты
23:52СК проверит данные СМИ о новых фактах в деле о наследстве Баталова
23:45На Украине назвали сроки проведения обмена "всех на всех" с Донбассом
23:44NBC: глава Пентагона Эспер подготовил прошение об отставке
23:42СК проверяет обстоятельства схода электрички с рельсов в Подмосковье
23:40В СК назвали причину смерти водителя автобуса в Новгороде
23:36В Дагестане экс-мэр получил 2,5 года колонии за превышение полномочий
23:35Собянин рассказал, как пандемия ударила по бюджету Москвы
Лента новостейМолния