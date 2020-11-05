https://ria.ru/20201105/samolet-1583114924.html

Самолет "Уральских авиалиний" потерял трап при вылете из Красноярска

Самолет "Уральских авиалиний" потерял трап при вылете из Красноярска

Уральская транспортная прокуратура взяла на контроль проверку инцидента с самолетом авиакомпании "Уральские авиалинии", который потерял надувной трап при вылете РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T09:34

2020-11-05T09:34

2020-11-05T09:34

уральские авиалинии

красноярск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572138893_0:365:2993:2048_1400x0_80_0_0_3819e72fa6936d3182d2fc03f4c1ce16.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 ноя - РИА Новости. Уральская транспортная прокуратура взяла на контроль проверку инцидента с самолетом авиакомпании "Уральские авиалинии", который потерял надувной трап при вылете из аэропорта Красноярска, сообщает в четверг пресс-служба надзорного ведомства.По информации прокуратуры, 1 ноября в 02.26 (31 октября 22.26 мск) после вылета из аэропорта Красноярска самолета А-321, который используется "Уральскими авиалиниями" для перевозки грузов, на взлетно-посадочной полосе обнаружен аварийный надувной трап. Отмечается, что пассажиры на борту отсутствовали.

https://ria.ru/20201102/pamyatnik-1582587519.html

красноярск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

уральские авиалинии, красноярск, происшествия