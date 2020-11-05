https://ria.ru/20201105/samolet-1583114924.html
Самолет "Уральских авиалиний" потерял трап при вылете из Красноярска
Самолет "Уральских авиалиний" потерял трап при вылете из Красноярска
Уральская транспортная прокуратура взяла на контроль проверку инцидента с самолетом авиакомпании "Уральские авиалинии", который потерял надувной трап при вылете РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T09:34
2020-11-05T09:34
2020-11-05T09:34
уральские авиалинии
красноярск
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 ноя - РИА Новости. Уральская транспортная прокуратура взяла на контроль проверку инцидента с самолетом авиакомпании "Уральские авиалинии", который потерял надувной трап при вылете из аэропорта Красноярска, сообщает в четверг пресс-служба надзорного ведомства.По информации прокуратуры, 1 ноября в 02.26 (31 октября 22.26 мск) после вылета из аэропорта Красноярска самолета А-321, который используется "Уральскими авиалиниями" для перевозки грузов, на взлетно-посадочной полосе обнаружен аварийный надувной трап. Отмечается, что пассажиры на борту отсутствовали.
https://ria.ru/20201102/pamyatnik-1582587519.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уральские авиалинии, красноярск, происшествия