В Кремле оценили перспективы проведения саммита в "нормандском формате"
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Саммита в "нормандском формате" только ради встречи быть не может - необходим результат предыдущих договоренностей, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Встреча глав государств ради встречи происходить не может, она может происходить ради определенного результата. Результат как минимум должен заключаться в подведении итогов выполнения ранее достигнутых договоренностей между главами государств и правительством", - сказал Песков журналистам.
Он напомнил, что к ранее достигнутым договоренностям можно отнести те соглашения, которые были достигнуты два года назад в Париже. "Если бегло ознакомиться с доступным для публики текстом документа, то можно констатировать, что далеко не все пункты были реализованы по состоянию на сегодня", - пояснил Песков.
Президент Украины Владимир Зеленский 20 октября, выступая во вторник с ежегодным посланием к Верховной раде о внутреннем и внешнем положении Украины, заявил, что рассчитывает на скорейшее проведение саммита в "нормандском формате" в Берлине, дипломаты работают над этим. Ранее, 15 сентября он говорил, что все лидеры стран-участниц "нормандского формата" дали согласие на встречу на высшем уровне, она может состояться после второй встречи политических советников.
9 декабря 2019, 21:34ИнфографикаМинские соглашения