https://ria.ru/20201105/sammit-1583147764.html

В Кремле оценили перспективы проведения саммита в "нормандском формате"

В Кремле оценили перспективы проведения саммита в "нормандском формате"

Саммита в "нормандском формате" только ради встречи быть не может - необходим результат предыдущих договоренностей, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T12:30

2020-11-05T12:30

2020-11-05T12:30

"нормандская четверка"

верховная рада украины

владимир зеленский

дмитрий песков

париж

берлин (город)

украина

в мире

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Саммита в "нормандском формате" только ради встречи быть не может - необходим результат предыдущих договоренностей, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Встреча глав государств ради встречи происходить не может, она может происходить ради определенного результата. Результат как минимум должен заключаться в подведении итогов выполнения ранее достигнутых договоренностей между главами государств и правительством", - сказал Песков журналистам.Он напомнил, что к ранее достигнутым договоренностям можно отнести те соглашения, которые были достигнуты два года назад в Париже. "Если бегло ознакомиться с доступным для публики текстом документа, то можно констатировать, что далеко не все пункты были реализованы по состоянию на сегодня", - пояснил Песков.Президент Украины Владимир Зеленский 20 октября, выступая во вторник с ежегодным посланием к Верховной раде о внутреннем и внешнем положении Украины, заявил, что рассчитывает на скорейшее проведение саммита в "нормандском формате" в Берлине, дипломаты работают над этим. Ранее, 15 сентября он говорил, что все лидеры стран-участниц "нормандского формата" дали согласие на встречу на высшем уровне, она может состояться после второй встречи политических советников.

https://ria.ru/20201105/donbass-1583141655.html

париж

берлин (город)

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"нормандская четверка", верховная рада украины, владимир зеленский, дмитрий песков, париж, берлин (город), украина, в мире