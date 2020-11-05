Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201105/sammit-1583147764.html
В Кремле оценили перспективы проведения саммита в "нормандском формате"
В Кремле оценили перспективы проведения саммита в "нормандском формате"
Саммита в "нормандском формате" только ради встречи быть не может - необходим результат предыдущих договоренностей, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T12:30
2020-11-05T12:30
"нормандская четверка"
верховная рада украины
владимир зеленский
дмитрий песков
париж
берлин (город)
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156257/94/1562579496_0:0:3014:1695_1400x0_80_0_0_10be47c29bb4e74e6cda15e1848cf512.jpg
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Саммита в "нормандском формате" только ради встречи быть не может - необходим результат предыдущих договоренностей, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Встреча глав государств ради встречи происходить не может, она может происходить ради определенного результата. Результат как минимум должен заключаться в подведении итогов выполнения ранее достигнутых договоренностей между главами государств и правительством", - сказал Песков журналистам.Он напомнил, что к ранее достигнутым договоренностям можно отнести те соглашения, которые были достигнуты два года назад в Париже. "Если бегло ознакомиться с доступным для публики текстом документа, то можно констатировать, что далеко не все пункты были реализованы по состоянию на сегодня", - пояснил Песков.Президент Украины Владимир Зеленский 20 октября, выступая во вторник с ежегодным посланием к Верховной раде о внутреннем и внешнем положении Украины, заявил, что рассчитывает на скорейшее проведение саммита в "нормандском формате" в Берлине, дипломаты работают над этим. Ранее, 15 сентября он говорил, что все лидеры стран-участниц "нормандского формата" дали согласие на встречу на высшем уровне, она может состояться после второй встречи политических советников.
https://ria.ru/20201105/donbass-1583141655.html
париж
берлин (город)
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/156257/94/1562579496_86:0:2817:2048_1400x0_80_0_0_9f157c9002b32e847aeb700fe9f2ea0a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
"нормандская четверка", верховная рада украины, владимир зеленский, дмитрий песков, париж, берлин (город), украина, в мире

В Кремле оценили перспективы проведения саммита в "нормандском формате"

12:30 05.11.2020
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Саммита в "нормандском формате" только ради встречи быть не может - необходим результат предыдущих договоренностей, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Встреча глав государств ради встречи происходить не может, она может происходить ради определенного результата. Результат как минимум должен заключаться в подведении итогов выполнения ранее достигнутых договоренностей между главами государств и правительством", - сказал Песков журналистам.
Ополченцы Донбасса на одной из улиц города Донецка - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
12:06
В Кремле оценили новый план Украины по урегулированию в Донбассе
Он напомнил, что к ранее достигнутым договоренностям можно отнести те соглашения, которые были достигнуты два года назад в Париже. "Если бегло ознакомиться с доступным для публики текстом документа, то можно констатировать, что далеко не все пункты были реализованы по состоянию на сегодня", - пояснил Песков.
Президент Украины Владимир Зеленский 20 октября, выступая во вторник с ежегодным посланием к Верховной раде о внутреннем и внешнем положении Украины, заявил, что рассчитывает на скорейшее проведение саммита в "нормандском формате" в Берлине, дипломаты работают над этим. Ранее, 15 сентября он говорил, что все лидеры стран-участниц "нормандского формата" дали согласие на встречу на высшем уровне, она может состояться после второй встречи политических советников.
Минские соглашения - РИА Новости, 1920, 09.12.2019
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
 
"Нормандская четверка"Верховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковПарижБерлин (город)УкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:08Российский космонавт может задержаться на МКС из-за полета актрисы
01:05НАСА поблагодарило космонавта Рыжикова за помощь с ремонтом на МКС
00:51Глава офиса Зеленского прокомментировал ситуацию с водой в Крыму
00:42Fox: Байден направил юристов в штаты, где проверяют иски от штаба Трампа
00:41Суд в США вынесет новый приговор россиянке Осиповой
00:36Байден заявил о скором завершении подсчета голосов
00:33Байден не сомневается в своей победе на выборах
00:30Байден призвал всех американцев к спокойствию
00:29Байден заявил, что каждый бюллетень должен быть подсчитан
00:21Григорий Лепс записал песню к исторической драме "Грозный"
00:18Штаб Трампа подал иск о недопуске наблюдателей к подсчету голосов
00:15Facebook заблокировал группу в поддержку Трампа и против "кражи выборов"
00:04В аэропорту Финляндии собаки выявляют коронавирус быстрее, чем ПЦР-тесты
23:52СК проверит данные СМИ о новых фактах в деле о наследстве Баталова
23:45На Украине назвали сроки проведения обмена "всех на всех" с Донбассом
23:44NBC: глава Пентагона Эспер подготовил прошение об отставке
23:42СК проверяет обстоятельства схода электрички с рельсов в Подмосковье
23:40В СК назвали причину смерти водителя автобуса в Новгороде
23:36В Дагестане экс-мэр получил 2,5 года колонии за превышение полномочий
23:35Собянин рассказал, как пандемия ударила по бюджету Москвы
Лента новостейМолния