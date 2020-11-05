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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201105/rubl-1583099229.html
Экономист дал прогноз по курсу рубля после выборов в США
Экономист дал прогноз по курсу рубля после выборов в США
Курс рубля к доллару будет серьезно снижаться в случае победы на выборах президента США Джо Байдена, если победит Дональд Трамп, то российская нацвалюта... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T04:59
2020-11-05T09:41
выборы президента сша — 2020
александр латкин
россия
дональд трамп
джо байден
владивосток
сша
рубль
экономика
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ВЛАДИВОСТОК, 5 ноя – РИА Новости. Курс рубля к доллару будет серьезно снижаться в случае победы на выборах президента США Джо Байдена, если победит Дональд Трамп, то российская нацвалюта продолжит стабильные колебания, сообщил РИА Новости руководитель Института подготовки кадров высшей квалификации Владивостокского государственного университета экономики и сервиса, профессор Александр Латкин.По его словам, в РФ вне зависимости от того, кто станет президентом США, сейчас тяжелые дела в экономике, внутрироссийский рынок становится менее активным, сокращаются нефтегазовые доходы, это в том числе влияет на состояние национальной валюты."Но для нас Трамп - лучший вариант: он не идет на ужесточение санкций. По предвыборной кампании Байдена понятно, что он негативно относится к ряду процессов в России. И в случае его победы могут последовать более жесткие санкции по отношению к РФ, тогда и курс доллара "полетит". При Трампе для нас беды большой не будет, но если приходит Байден, то в течение первых недель фондовые рынки полетят, дела с курсом нацвалюты в РФ будут ухудшаться, потому что мы будем ожидать санкции. Дела в экономике ухудшатся, импортно-экспортная торговля США с РФ свернется еще больше", - отметил собеседник.Латкин предположил, что результаты выборов президента США вскоре станут известны, максимум через неделю, и в этот период курсы валют пока не будут серьезно меняться."В это смутное время все приостановилось – все страны в ожидании, кто же станет президентом США. Пока все в ожидании. Завтра проснемся, и на этом же уровне курсы и будут. Все фондовые рынки ждут, что будет дальше", - уточнил эксперт.Во вторник в США прошли выборы президента страны. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов и обратиться в суд.Курс доллара к рублю на форексе 4 ноября - в день выборов президента США - колебался в широком диапазоне (около 2 рублей), однако к вечеру среды российская валюта ощутимо росла, и к доллару, и к евро, при этом валюта США оказалась ниже 78 рублей - около дневных минимумов.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;&gt;
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александр латкин, россия, дональд трамп, джо байден, владивосток, сша, рубль, экономика

Экономист дал прогноз по курсу рубля после выборов в США

04:59 05.11.2020 (обновлено: 09:41 05.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковРоссийский рубль и американский доллар
Российский рубль и американский доллар - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 ноя – РИА Новости. Курс рубля к доллару будет серьезно снижаться в случае победы на выборах президента США Джо Байдена, если победит Дональд Трамп, то российская нацвалюта продолжит стабильные колебания, сообщил РИА Новости руководитель Института подготовки кадров высшей квалификации Владивостокского государственного университета экономики и сервиса, профессор Александр Латкин.
"Лучше, когда есть элемент устойчивости. Уже сложились отношения команды Трампа с европейскими странами, которые не очень его любят, с азиатскими странами и с Россией. И если останется Трамп, то сохранится движение развития мировой экономики и национальных экономик, которое есть, отсюда - курс национальных валют, и будет отмечаться некая стабильность", - сказал Латкин.
По его словам, в РФ вне зависимости от того, кто станет президентом США, сейчас тяжелые дела в экономике, внутрироссийский рынок становится менее активным, сокращаются нефтегазовые доходы, это в том числе влияет на состояние национальной валюты.
"Но для нас Трамп - лучший вариант: он не идет на ужесточение санкций. По предвыборной кампании Байдена понятно, что он негативно относится к ряду процессов в России. И в случае его победы могут последовать более жесткие санкции по отношению к РФ, тогда и курс доллара "полетит". При Трампе для нас беды большой не будет, но если приходит Байден, то в течение первых недель фондовые рынки полетят, дела с курсом нацвалюты в РФ будут ухудшаться, потому что мы будем ожидать санкции. Дела в экономике ухудшатся, импортно-экспортная торговля США с РФ свернется еще больше", - отметил собеседник.
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Обвал начался: что будет с рублем после выборов в США
Латкин предположил, что результаты выборов президента США вскоре станут известны, максимум через неделю, и в этот период курсы валют пока не будут серьезно меняться.
"В это смутное время все приостановилось – все страны в ожидании, кто же станет президентом США. Пока все в ожидании. Завтра проснемся, и на этом же уровне курсы и будут. Все фондовые рынки ждут, что будет дальше", - уточнил эксперт.
Во вторник в США прошли выборы президента страны. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов и обратиться в суд.
Курс доллара к рублю на форексе 4 ноября - в день выборов президента США - колебался в широком диапазоне (около 2 рублей), однако к вечеру среды российская валюта ощутимо росла, и к доллару, и к евро, при этом валюта США оказалась ниже 78 рублей - около дневных минимумов.
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
 
Выборы президента США — 2020Александр ЛаткинРоссияДональд ТрампДжо БайденВладивостокСШАРубльЭкономика
 
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