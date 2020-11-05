https://ria.ru/20201105/rubl-1583099229.html

Экономист дал прогноз по курсу рубля после выборов в США

Экономист дал прогноз по курсу рубля после выборов в США

Курс рубля к доллару будет серьезно снижаться в случае победы на выборах президента США Джо Байдена, если победит Дональд Трамп, то российская нацвалюта... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T04:59

2020-11-05T04:59

2020-11-05T09:41

выборы президента сша — 2020

александр латкин

россия

дональд трамп

джо байден

владивосток

сша

рубль

экономика

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ВЛАДИВОСТОК, 5 ноя – РИА Новости. Курс рубля к доллару будет серьезно снижаться в случае победы на выборах президента США Джо Байдена, если победит Дональд Трамп, то российская нацвалюта продолжит стабильные колебания, сообщил РИА Новости руководитель Института подготовки кадров высшей квалификации Владивостокского государственного университета экономики и сервиса, профессор Александр Латкин.По его словам, в РФ вне зависимости от того, кто станет президентом США, сейчас тяжелые дела в экономике, внутрироссийский рынок становится менее активным, сокращаются нефтегазовые доходы, это в том числе влияет на состояние национальной валюты."Но для нас Трамп - лучший вариант: он не идет на ужесточение санкций. По предвыборной кампании Байдена понятно, что он негативно относится к ряду процессов в России. И в случае его победы могут последовать более жесткие санкции по отношению к РФ, тогда и курс доллара "полетит". При Трампе для нас беды большой не будет, но если приходит Байден, то в течение первых недель фондовые рынки полетят, дела с курсом нацвалюты в РФ будут ухудшаться, потому что мы будем ожидать санкции. Дела в экономике ухудшатся, импортно-экспортная торговля США с РФ свернется еще больше", - отметил собеседник.Латкин предположил, что результаты выборов президента США вскоре станут известны, максимум через неделю, и в этот период курсы валют пока не будут серьезно меняться."В это смутное время все приостановилось – все страны в ожидании, кто же станет президентом США. Пока все в ожидании. Завтра проснемся, и на этом же уровне курсы и будут. Все фондовые рынки ждут, что будет дальше", - уточнил эксперт.Во вторник в США прошли выборы президента страны. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов и обратиться в суд.Курс доллара к рублю на форексе 4 ноября - в день выборов президента США - колебался в широком диапазоне (около 2 рублей), однако к вечеру среды российская валюта ощутимо росла, и к доллару, и к евро, при этом валюта США оказалась ниже 78 рублей - около дневных минимумов.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

https://ria.ru/20201103/rubl-1582712443.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр латкин, россия, дональд трамп, джо байден, владивосток, сша, рубль, экономика