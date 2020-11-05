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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201105/rubl-1583098388.html
Эксперт оценил, как итоги выборов в США повлияют на курс рубля
Эксперт оценил, как итоги выборов в США повлияют на курс рубля
Тенденция в колебаниях рубля сохранится независимо от итогов президентских выборов в США, сообщил РИА Новости в четверг директор Дальневосточного центра... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T04:28
2020-11-05T04:28
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
дальневосточный федеральный университет
александр абрамов
южно-сахалинск
китай
сша
экономика
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 ноя - РИА Новости. Тенденция в колебаниях рубля сохранится независимо от итогов президентских выборов в США, сообщил РИА Новости в четверг директор Дальневосточного центра экономики развития и интеграции России в АТР ДВФУ Александр Абрамов.Эксперт считает, что после выборов в США мир может разделиться на несколько зон влияния, возможно, с собственными валютами. По его словам, рыночная модель экономики, по которой жили развитые страны, исчерпала себя, деньги потеряли кредитную силу. "Все в ожидании создания какой-то новой модели, то ли китайской, то ли индийской, может быть, российской", - пояснил Абрамов.Что касается экономических отношений США и Китая в будущем, Абрамов считает, что Китаю при любом раскладе не выгодно разрушать отношения с Америкой, у них положительное торговое сальдо и огромные золотовалютные резервы в долларах. "Что будет в случае победы Байдена, пока непонятно, ситуация неопределенности сохраняется. Но, я думаю, что в любом случае нас ждет схватка США и Китая за 500-миллионный рынок стран Юго-Восточной Азии", - сказал эксперт.Во вторник в США прошли выборы президента страны. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов и обратиться в суд.Курс доллара к рублю на форексе 4 ноября - в день выборов президента США - колебался в широком диапазоне (около 2 рублей), однако к вечеру среды российская валюта ощутимо росла, и к доллару, и к евро, при этом валюта США оказалась ниже 78 рублей - около дневных минимумов.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;&gt;
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дональд трамп, дальневосточный федеральный университет, александр абрамов, южно-сахалинск, китай, сша, экономика

Эксперт оценил, как итоги выборов в США повлияют на курс рубля

04:28 05.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловМонета номиналом один рубль
Монета номиналом один рубль - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 ноя - РИА Новости. Тенденция в колебаниях рубля сохранится независимо от итогов президентских выборов в США, сообщил РИА Новости в четверг директор Дальневосточного центра экономики развития и интеграции России в АТР ДВФУ Александр Абрамов.
"С рублем, думаю, будет то же самое, что сейчас. Если (действующий президент США Дональд) Трамп победит, сразу будут колебания, если (кандидат от демократов Джо) Байден - чуть позже. Все находятся в ожидании, в том числе и доллар. Непонятно, как он себя поведет. Турбулентность будет в любом случае, но когда, пока неизвестно", - сказал Абрамов.
Эксперт считает, что после выборов в США мир может разделиться на несколько зон влияния, возможно, с собственными валютами. По его словам, рыночная модель экономики, по которой жили развитые страны, исчерпала себя, деньги потеряли кредитную силу. "Все в ожидании создания какой-то новой модели, то ли китайской, то ли индийской, может быть, российской", - пояснил Абрамов.
Что касается экономических отношений США и Китая в будущем, Абрамов считает, что Китаю при любом раскладе не выгодно разрушать отношения с Америкой, у них положительное торговое сальдо и огромные золотовалютные резервы в долларах. "Что будет в случае победы Байдена, пока непонятно, ситуация неопределенности сохраняется. Но, я думаю, что в любом случае нас ждет схватка США и Китая за 500-миллионный рынок стран Юго-Восточной Азии", - сказал эксперт.
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Во вторник в США прошли выборы президента страны. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов и обратиться в суд.
Курс доллара к рублю на форексе 4 ноября - в день выборов президента США - колебался в широком диапазоне (около 2 рублей), однако к вечеру среды российская валюта ощутимо росла, и к доллару, и к евро, при этом валюта США оказалась ниже 78 рублей - около дневных минимумов.
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДальневосточный федеральный университетАлександр АбрамовЮжно-СахалинскКитайСШАЭкономика
 
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