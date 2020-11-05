https://ria.ru/20201105/remont-1583193411.html

Ремонт четырех ключевых мостовых сооружений Москвы завершен

Ремонт четырех ключевых мостовых сооружений Москвы завершен

Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили масштабный ремонт четырех ключевых мостовых сооружений столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T15:43

2020-11-05T15:43

2020-11-05T15:43

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили масштабный ремонт четырех ключевых мостовых сооружений столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Он подчеркнул, что объем ремонта на этих сооружениях весьма внушительный - общая площадь работ составила 68 тысяч квадратных метров."Была проведена полная замена гидроизоляции, что позволит увеличить срок эксплуатации дорожного покрытия, повышает эластичность и износостойкость бетонных оснований, уменьшает воздействие от механических нагрузок. Затем была проведена укладка нового асфальтобетонного покрытия", - пояснил заммэра.Бирюков напомнил, что в этом году запланирован текущий ремонт более 30 мостов, тоннелей, путепроводов и эстакад."Все работы ведутся по графику и будут завершены в ближайшее время", - заключил он.​

https://realty.ria.ru/20201105/blagoustroystvo-1582784793.html

москва

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петр бирюков, москва