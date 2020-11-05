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Ремонт четырех ключевых мостовых сооружений Москвы завершен
Ремонт четырех ключевых мостовых сооружений Москвы завершен
Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили масштабный ремонт четырех ключевых мостовых сооружений столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T15:43
2020-11-05T15:43
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили масштабный ремонт четырех ключевых мостовых сооружений столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Он подчеркнул, что объем ремонта на этих сооружениях весьма внушительный - общая площадь работ составила 68 тысяч квадратных метров."Была проведена полная замена гидроизоляции, что позволит увеличить срок эксплуатации дорожного покрытия, повышает эластичность и износостойкость бетонных оснований, уменьшает воздействие от механических нагрузок. Затем была проведена укладка нового асфальтобетонного покрытия", - пояснил заммэра.Бирюков напомнил, что в этом году запланирован текущий ремонт более 30 мостов, тоннелей, путепроводов и эстакад."Все работы ведутся по графику и будут завершены в ближайшее время", - заключил он.​
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петр бирюков, москва

Ремонт четырех ключевых мостовых сооружений Москвы завершен

15:43 05.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений БиятовЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили масштабный ремонт четырех ключевых мостовых сооружений столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Завершены дорожно-ремонтные работы на четырех мостовых сооружениях - Андреевском путепроводе, Рижской эстакаде, Северянинском путепроводе и эстакаде Москва-Сити. Движение транспорта полностью восстановлено", - сообщил Бирюков.
Он подчеркнул, что объем ремонта на этих сооружениях весьма внушительный - общая площадь работ составила 68 тысяч квадратных метров.
"Была проведена полная замена гидроизоляции, что позволит увеличить срок эксплуатации дорожного покрытия, повышает эластичность и износостойкость бетонных оснований, уменьшает воздействие от механических нагрузок. Затем была проведена укладка нового асфальтобетонного покрытия", - пояснил заммэра.
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Бирюков напомнил, что в этом году запланирован текущий ремонт более 30 мостов, тоннелей, путепроводов и эстакад.
"Все работы ведутся по графику и будут завершены в ближайшее время", - заключил он.​
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковМосква
 
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