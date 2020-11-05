https://ria.ru/20201105/remont-1583193411.html
Ремонт четырех ключевых мостовых сооружений Москвы завершен
Ремонт четырех ключевых мостовых сооружений Москвы завершен
Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили масштабный ремонт четырех ключевых мостовых сооружений столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T15:43
2020-11-05T15:43
2020-11-05T15:43
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петр бирюков
москва
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили масштабный ремонт четырех ключевых мостовых сооружений столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Он подчеркнул, что объем ремонта на этих сооружениях весьма внушительный - общая площадь работ составила 68 тысяч квадратных метров."Была проведена полная замена гидроизоляции, что позволит увеличить срок эксплуатации дорожного покрытия, повышает эластичность и износостойкость бетонных оснований, уменьшает воздействие от механических нагрузок. Затем была проведена укладка нового асфальтобетонного покрытия", - пояснил заммэра.Бирюков напомнил, что в этом году запланирован текущий ремонт более 30 мостов, тоннелей, путепроводов и эстакад."Все работы ведутся по графику и будут завершены в ближайшее время", - заключил он.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петр бирюков, москва
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости.
Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили масштабный ремонт четырех ключевых мостовых сооружений столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
.
"Завершены дорожно-ремонтные работы на четырех мостовых сооружениях - Андреевском путепроводе, Рижской эстакаде, Северянинском путепроводе и эстакаде Москва-Сити. Движение транспорта полностью восстановлено", - сообщил Бирюков.
Он подчеркнул, что объем ремонта на этих сооружениях весьма внушительный - общая площадь работ составила 68 тысяч квадратных метров.
"Была проведена полная замена гидроизоляции, что позволит увеличить срок эксплуатации дорожного покрытия, повышает эластичность и износостойкость бетонных оснований, уменьшает воздействие от механических нагрузок. Затем была проведена укладка нового асфальтобетонного покрытия", - пояснил заммэра.
Бирюков напомнил, что в этом году запланирован текущий ремонт более 30 мостов, тоннелей, путепроводов и эстакад.
"Все работы ведутся по графику и будут завершены в ближайшее время", - заключил он.