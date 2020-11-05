https://ria.ru/20201105/rekord-1583155553.html

Самый сильный человек России сдвинул самолет и установил рекорд

Самый сильный человек России сдвинул самолет и установил рекорд

Обладатель титула "Самый сильный человек России" Эльбрус Нигматуллин установил российский рекорд, сдвинув 36-тонный самолет в уфимском международном аэропорту. РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T12:59

2020-11-05T12:59

2020-11-05T15:46

эльбрус нигматуллин

boeing 737

уфа

общество

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УФА, 5 ноя — РИА Новости. Обладатель титула "Самый сильный человек России" Эльбрус Нигматуллин установил российский рекорд, сдвинув 36-тонный самолет в уфимском международном аэропорту.Сначала силач провел спортивную тренировку и рассказал журналистам, что съел на завтрак небольшой кусок мяса. Потом он прикрепил себя тросами к самолету и отбуксировал его. Рекорд фиксировал главный арбитр и судья, президент Федерации силового экстрима России Василий Грищенко. В сертификате, который он вручил Нигматуллину, говорится, что спортсмен установил рекорд России по truck-pull plane, отбуксировав самолет Boeing 737-500 весом 36 тонн на 25 метров за 44,58 секунды.Нигматуллин заявил, что доволен результатом, хотя на тренировках не мог сдвинуть такой самолет. "Я сдвигал самолеты гораздо полегче и другой модификации, и сегодня, конечно, были определенные сомнения, на старте промелькнула мысль, неужели повторится тот самый первый сценарий, когда два месяца назад с такой же моделью сделал безуспешные попытки. И я делаю вывод, что сумел набрать форму, я доволен собой. И хотел сказать, что рекорд посвящаю скончавшемуся градоначальнику Уфы Ульфату Мустафину, и так совпало, что сегодня аэропорт Уфы принял двухмиллионного пассажира, такая круглая дата и в один день", — сказал силач.В международном аэропорту Уфы поздравили Нигматуллина с рекордом."Аэропорт Уфа всегда готов поддержать людей, которые своим примером вдохновляют молодежь, прославляют республику и достигают новых вершин. Рад, что спортсмену удалось справиться со своей сверхзадачей. Мы же вновь доказали высокий профессиональный уровень, несмотря на пандемию, нам удалось обслужить двухмиллионного пассажира первыми в ПФО и удержать лидирующие позиции, которые мы занимаем с 2013 года", — цитирует пресс-служба слова генерального директора аэропорта Александра Андреева.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльбрус нигматуллин, boeing 737, уфа, общество