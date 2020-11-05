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Красноярские власти назвали возможную причину загрязнения реки Мана
Красноярские власти назвали возможную причину загрязнения реки Мана
Предприятие по добыче золота могло загрязнить реку Мана в Красноярском крае, о помутнении которой сообщали местные жители, сообщает пресс-служба минэкологии... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T13:39
2020-11-05T13:39
красноярский край
манский район
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 5 ноя - РИА Новости. Предприятие по добыче золота могло загрязнить реку Мана в Красноярском крае, о помутнении которой сообщали местные жители, сообщает пресс-служба минэкологии региона.По ее данным, о помутнении воды в реках в министерство сообщили местные жители и администрация Манского района. Инспекторы министерства экологии и рационального природопользования края проинспектировали места загрязнения рек Мана в Манском районе и Мина в Партизанском районе. На месте они взяли пробы воды.По словам специалистов, сначала загрязнение наблюдали в Партизанском районе, а уже после - в Манском районе, в поселке Нарва.Взятые отборы проб воды обработают в краевом Центре мониторинга качества окружающей среды. Результаты будут известны в ближайшее время.
https://ria.ru/20201030/zagryaznenie-1582294752.html
красноярский край
манский район
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красноярский край, манский район, происшествия

Красноярские власти назвали возможную причину загрязнения реки Мана

13:39 05.11.2020
 
CC BY-SA 4.0 / Antisuicide / Mana river / Cropped imageМанская петля
Манская петля - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
CC BY-SA 4.0 / Antisuicide / Mana river / Cropped image
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КРАСНОЯРСК, 5 ноя - РИА Новости. Предприятие по добыче золота могло загрязнить реку Мана в Красноярском крае, о помутнении которой сообщали местные жители, сообщает пресс-служба минэкологии региона.
По ее данным, о помутнении воды в реках в министерство сообщили местные жители и администрация Манского района. Инспекторы министерства экологии и рационального природопользования края проинспектировали места загрязнения рек Мана в Манском районе и Мина в Партизанском районе. На месте они взяли пробы воды.
По словам специалистов, сначала загрязнение наблюдали в Партизанском районе, а уже после - в Манском районе, в поселке Нарва.
"Выше места загрязнения расположено предприятие, которое занимается добычей россыпного золота. Можно предположить, что сезон добычи закончился и нерадивые природопользователи решили спустить отстойники. Мы будем пристально проводить проверки, выявлять нарушителей и привлекать их к ответственности за такие грубые нарушения экологического законодательства", – цитирует пресс-служба слова заместителя министра экологии и рационального природопользования Юлии Гуменюк.
Взятые отборы проб воды обработают в краевом Центре мониторинга качества окружающей среды. Результаты будут известны в ближайшее время.
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Красноярский крайМанский районПроисшествия
 
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