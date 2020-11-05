https://ria.ru/20201105/reka-1583165952.html

Красноярские власти назвали возможную причину загрязнения реки Мана

Красноярские власти назвали возможную причину загрязнения реки Мана

Предприятие по добыче золота могло загрязнить реку Мана в Красноярском крае, о помутнении которой сообщали местные жители, сообщает пресс-служба минэкологии... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T13:39

2020-11-05T13:39

2020-11-05T13:39

красноярский край

манский район

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 5 ноя - РИА Новости. Предприятие по добыче золота могло загрязнить реку Мана в Красноярском крае, о помутнении которой сообщали местные жители, сообщает пресс-служба минэкологии региона.По ее данным, о помутнении воды в реках в министерство сообщили местные жители и администрация Манского района. Инспекторы министерства экологии и рационального природопользования края проинспектировали места загрязнения рек Мана в Манском районе и Мина в Партизанском районе. На месте они взяли пробы воды.По словам специалистов, сначала загрязнение наблюдали в Партизанском районе, а уже после - в Манском районе, в поселке Нарва.Взятые отборы проб воды обработают в краевом Центре мониторинга качества окружающей среды. Результаты будут известны в ближайшее время.

https://ria.ru/20201030/zagryaznenie-1582294752.html

красноярский край

манский район

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красноярский край, манский район, происшествия