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Спасатели вытащили из Москвы-реки пьяного мужчину
Спасатели вытащили из Москвы-реки пьяного мужчину
Спасатели вытащили из Москвы-реки на юго-востоке столицы решившего искупаться пьяного мужчину, его осматривают врачи, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T11:16
2020-11-05T11:16
2020-11-05T11:17
происшествия
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Спасатели вытащили из Москвы-реки на юго-востоке столицы решившего искупаться пьяного мужчину, его осматривают врачи, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб города.По его словам, спасатели вытащили мужчину на берег. Его передали врачам скорой помощи и полиции.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия