Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201105/rebenok-1583232957.html
Ребенок умер во время полета из Махачкалы в Москву
Ребенок умер во время полета из Махачкалы в Москву
Двухлетний ребёнок скончался во время авиарейса Махачкала – Москва, сообщили РИА Новости в пресс-службе махачкалинского аэропорта. РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T17:49
2020-11-05T17:49
москва
махачкала
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156178/32/1561783293_0:118:2249:1383_1400x0_80_0_0_0ee431c66257b7a3d62c6e08161e6e6d.jpg
МАХАЧКАЛА, 5 ноя – РИА Новости. Двухлетний ребёнок скончался во время авиарейса Махачкала – Москва, сообщили РИА Новости в пресс-службе махачкалинского аэропорта."Ребёнок летел утренним рейсом с родителями на лечение в сопровождении врача. Видимо, не пережил нагрузки во время полёта", – сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20200121/1563656313.html
москва
махачкала
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/156178/32/1561783293_124:0:2123:1499_1400x0_80_0_0_af6ad4fea41ffea82f75ccbb4423b27c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, махачкала, происшествия

Ребенок умер во время полета из Махачкалы в Москву

17:49 05.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 5 ноя – РИА Новости. Двухлетний ребёнок скончался во время авиарейса МахачкалаМосква, сообщили РИА Новости в пресс-службе махачкалинского аэропорта.
"Ребёнок летел утренним рейсом с родителями на лечение в сопровождении врача. Видимо, не пережил нагрузки во время полёта", – сказал собеседник агентства.
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.01.2020
21 января, 08:17
Умер пассажир вынужденно севшего в Казани рейса из Москвы
 
МоскваМахачкалаПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:08Российский космонавт может задержаться на МКС из-за полета актрисы
01:05НАСА поблагодарило космонавта Рыжикова за помощь с ремонтом на МКС
00:51Глава офиса Зеленского прокомментировал ситуацию с водой в Крыму
00:42Fox: Байден направил юристов в штаты, где проверяют иски от штаба Трампа
00:41Суд в США вынесет новый приговор россиянке Осиповой
00:36Байден заявил о скором завершении подсчета голосов
00:33Байден не сомневается в своей победе на выборах
00:30Байден призвал всех американцев к спокойствию
00:29Байден заявил, что каждый бюллетень должен быть подсчитан
00:21Григорий Лепс записал песню к исторической драме "Грозный"
00:18Штаб Трампа подал иск о недопуске наблюдателей к подсчету голосов
00:15Facebook заблокировал группу в поддержку Трампа и против "кражи выборов"
00:04В аэропорту Финляндии собаки выявляют коронавирус быстрее, чем ПЦР-тесты
23:52СК проверит данные СМИ о новых фактах в деле о наследстве Баталова
23:45На Украине назвали сроки проведения обмена "всех на всех" с Донбассом
23:44NBC: глава Пентагона Эспер подготовил прошение об отставке
23:42СК проверяет обстоятельства схода электрички с рельсов в Подмосковье
23:40В СК назвали причину смерти водителя автобуса в Новгороде
23:36В Дагестане экс-мэр получил 2,5 года колонии за превышение полномочий
23:35Собянин рассказал, как пандемия ударила по бюджету Москвы
Лента новостейМолния