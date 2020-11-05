https://ria.ru/20201105/rebenok-1583232957.html

Ребенок умер во время полета из Махачкалы в Москву

Ребенок умер во время полета из Махачкалы в Москву

Двухлетний ребёнок скончался во время авиарейса Махачкала – Москва, сообщили РИА Новости в пресс-службе махачкалинского аэропорта. РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T17:49

2020-11-05T17:49

2020-11-05T17:49

москва

махачкала

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 5 ноя – РИА Новости. Двухлетний ребёнок скончался во время авиарейса Махачкала – Москва, сообщили РИА Новости в пресс-службе махачкалинского аэропорта."Ребёнок летел утренним рейсом с родителями на лечение в сопровождении врача. Видимо, не пережил нагрузки во время полёта", – сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20200121/1563656313.html

москва

махачкала

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, махачкала, происшествия