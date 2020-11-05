https://ria.ru/20201105/rebenok-1583183968.html

Ребенок попал в больницу после ДТП в центре Москвы

Ребенок попал в больницу после ДТП в центре Москвы

Госпитализирована девочка, пострадавшая при наезде автомобиля на остановку в центре Москвы, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T14:57

2020-11-05T14:57

2020-11-05T16:57

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Госпитализирована девочка, пострадавшая при наезде автомобиля на остановку в центре Москвы, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.ДТП случилось в четверг днем на Садовой-Триумфальной улице у дома 16: женщина за рулем Nissan Qashqai въехала в остановку – травмы получили три пешехода, в том числе и ребенок.Между тем в столичном главке СК РФ заявили только о двух пострадавших - женщине и ребенке. По данным ГИБДД Москвы, водитель Nissan не справилась с управлением.Насколько тяжелые травмы получил ребенок, пока неясно.

https://ria.ru/20201105/dtp-1583179934.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия