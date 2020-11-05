https://ria.ru/20201105/rassledovanie-1583218176.html

Адвокат назвала условие для продолжения расследования дела MH17

Адвокат назвала условие для продолжения расследования дела MH17

Если США не предоставят спутниковые снимки с места авиакатастрофы рейса MH17 на востоке Украины 17 июля 2014 года, может потребоваться дальнейшее расследование... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T16:57

2020-11-05T16:57

2020-11-05T16:57

mh17. расследование

вооруженные силы рф

бук (зенитный ракетный комплекс)

николай винниченко

сша

в мире

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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Если США не предоставят спутниковые снимки с места авиакатастрофы рейса MH17 на востоке Украины 17 июля 2014 года, может потребоваться дальнейшее расследование дела, заявила адвокат Сабине тен Дуссхате, представляющая интересы обвиняемого Олега Пулатова.Третьего ноября в особо охраняемом комплексе Схипхол в Нидерландах возобновились слушания по делу об авиакатастрофе.Ранее председательствующий судья Хендрик Стинхейс сообщил, что суд направил США новый запрос о спутниковых снимках места авиакатастрофы, ответа пока нет.Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта: Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.

https://ria.ru/20201104/avakov-1583058662.html

https://ria.ru/20201104/svideteli-1583024556.html

https://ria.ru/20201103/niderlandy-1582870381.html

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

mh17. расследование, вооруженные силы рф, бук (зенитный ракетный комплекс), николай винниченко, сша, в мире