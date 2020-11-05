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Культура
https://ria.ru/20201105/ramt-1583168948.html
В РАМТе открылась мультимедийная выставка к столетнему юбилею театра
В РАМТе открылась мультимедийная выставка к столетнему юбилею театра
В РАМТе открылась интерактивная мультимедийная выставка, посвященная 100-летию РАМТа и 200-летию здания театра, сообщили в пресс-службе. РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T17:30
2020-11-05T17:30
культура
новости культуры
театры
наталия сац
чулпан хаматова
евгений миронов
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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. В РАМТе открылась интерактивная мультимедийная выставка, посвященная 100-летию РАМТа и 200-летию здания театра, сообщили в пресс-службе.Проект включает серию видеоинсталляций в нижнем и верхнем зрительских фойе, где история театра и дома рассказана средствами современных технологий. Так, в нижнем фойе посетителей ждет видеомэппинг, состоящий из 3D-проекций: "Детство великих" – 100 лет ЦДТ-РАМТ в событиях и лицах" (об актерах и режиссерах, начинавших свой путь или посвятивших свою жизнь этому театру) и "Театральная площадь, дом 2. История здания и его героев" (кружок Островского, антреприза Лентовского, Новый Императорский театр, Театр Незлобина и МХАТ-Второй в разное время располагались в особняке). В большом зрительском фойе – макеты спектаклей из репертуара РАМТа в "дополненной реальности" на специальных планшетах: с помощью современных технологий виртуальные декорации можно рассмотреть в деталях и со всех сторон.Любой желающий может принять участие в интерактивной инсталляции, прямо в фойе записав свое поздравление. Ролик, снятый зрителем, будет демонстрироваться вместе с видео таких известных творческих деятелей, как Константин Райкин, Чулпан Хаматова, Михаил Швыдкой, Владимир Машков, Евгений Миронов и других, а позже попадет в исторический архив театра. Выставка продолжает традиции Центрального детского театра, зрители всегда активно участвовали в его жизни, например, писали письма в адрес Наталии Сац, Михалкова или героев своих любимых спектаклей."В мультимедийном проекте к юбилею РАМТа соединились традиционные выставочные формы (исторические фотографии и макеты спектаклей в классических интерьерах) и современные технологии, которые представляют знакомые изображения в ином масштабе, становясь самостоятельным художественным произведением", – говорится в сообщении пресс-службы.Мультимедийная выставка-инсталляция в фойе станет фоном для всех событий театра в юбилейный сезон.
https://ria.ru/20201031/ramt-1582334133.html
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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60
новости культуры, театры, наталия сац, чулпан хаматова, евгений миронов

В РАМТе открылась мультимедийная выставка к столетнему юбилею театра

17:30 05.11.2020
 
© предоставлено пресс-службой Российского академического Молодежного театраМультимедийная выставка-инсталляция к столетнему юбилею РАМТа в фойе театра
Мультимедийная выставка-инсталляция к столетнему юбилею РАМТа в фойе театра - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© предоставлено пресс-службой Российского академического Молодежного театра
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. В РАМТе открылась интерактивная мультимедийная выставка, посвященная 100-летию РАМТа и 200-летию здания театра, сообщили в пресс-службе.
Проект включает серию видеоинсталляций в нижнем и верхнем зрительских фойе, где история театра и дома рассказана средствами современных технологий.
Так, в нижнем фойе посетителей ждет видеомэппинг, состоящий из 3D-проекций: "Детство великих" – 100 лет ЦДТ-РАМТ в событиях и лицах" (об актерах и режиссерах, начинавших свой путь или посвятивших свою жизнь этому театру) и "Театральная площадь, дом 2. История здания и его героев" (кружок Островского, антреприза Лентовского, Новый Императорский театр, Театр Незлобина и МХАТ-Второй в разное время располагались в особняке).
В большом зрительском фойе – макеты спектаклей из репертуара РАМТа в "дополненной реальности" на специальных планшетах: с помощью современных технологий виртуальные декорации можно рассмотреть в деталях и со всех сторон.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкБилетная касса Российского Академического Молодежного Театра в Москве
Билетная касса Российского Академического Молодежного Театра в Москве - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Билетная касса Российского Академического Молодежного Театра в Москве
Любой желающий может принять участие в интерактивной инсталляции, прямо в фойе записав свое поздравление. Ролик, снятый зрителем, будет демонстрироваться вместе с видео таких известных творческих деятелей, как Константин Райкин, Чулпан Хаматова, Михаил Швыдкой, Владимир Машков, Евгений Миронов и других, а позже попадет в исторический архив театра.
Выставка продолжает традиции Центрального детского театра, зрители всегда активно участвовали в его жизни, например, писали письма в адрес Наталии Сац, Михалкова или героев своих любимых спектаклей.
"В мультимедийном проекте к юбилею РАМТа соединились традиционные выставочные формы (исторические фотографии и макеты спектаклей в классических интерьерах) и современные технологии, которые представляют знакомые изображения в ином масштабе, становясь самостоятельным художественным произведением", – говорится в сообщении пресс-службы.
Мультимедийная выставка-инсталляция в фойе станет фоном для всех событий театра в юбилейный сезон.
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КультураНовости культурыТеатрыНаталия СацЧулпан ХаматоваЕвгений Миронов
 
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