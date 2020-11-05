https://ria.ru/20201105/rada-1583209732.html

В Госдуме прокомментировали решение Рады по договору с СНГ

В Госдуме прокомментировали решение Рады по договору с СНГ

Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил, что на выход Украины из договора с СНГ по антимонопольной политике реагировать не... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T16:36

2020-11-05T16:36

2020-11-05T16:36

госдума рф

снг

константин затулин

украина

в мире

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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил, что на выход Украины из договора с СНГ по антимонопольной политике реагировать не стоит, это развитие начатой в 2014 году тенденции.Верховная рада Украины на заседании в четверг приняла законопроект о выходе из договора о проведении согласованной антимонопольной политики, соответствующие решение поддержали 264 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.Ранее Украина в одностороннем порядке прекратила действие ряда соглашений и договоров с Россией и СНГ. С 1 апреля 2019 года прекратил свое действие договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной.

https://ria.ru/20201028/ukraina-1581790058.html

https://ria.ru/20201020/zelenskiy-1580525332.html

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, снг, константин затулин, украина, в мире