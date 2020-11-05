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В Госдуме прокомментировали решение Рады по договору с СНГ
В Госдуме прокомментировали решение Рады по договору с СНГ
Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил, что на выход Украины из договора с СНГ по антимонопольной политике реагировать не... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T16:36
2020-11-05T16:36
госдума рф
снг
константин затулин
украина
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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил, что на выход Украины из договора с СНГ по антимонопольной политике реагировать не стоит, это развитие начатой в 2014 году тенденции.Верховная рада Украины на заседании в четверг приняла законопроект о выходе из договора о проведении согласованной антимонопольной политики, соответствующие решение поддержали 264 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.Ранее Украина в одностороннем порядке прекратила действие ряда соглашений и договоров с Россией и СНГ. С 1 апреля 2019 года прекратил свое действие договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной.
https://ria.ru/20201028/ukraina-1581790058.html
https://ria.ru/20201020/zelenskiy-1580525332.html
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госдума рф, снг, константин затулин, украина, в мире

В Госдуме прокомментировали решение Рады по договору с СНГ

16:36 05.11.2020
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины в Киеве
Заседание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил, что на выход Украины из договора с СНГ по антимонопольной политике реагировать не стоит, это развитие начатой в 2014 году тенденции.
Верховная рада Украины на заседании в четверг приняла законопроект о выходе из договора о проведении согласованной антимонопольной политики, соответствующие решение поддержали 264 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.
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"Последствия были в 2014 году, все то, что происходит в дальнейшем, является просто развитием этой тенденции, больше ничего. Каждый раз на это реагировать, на мой взгляд, нет никакой серьезной причины", - сказал Затулин РИА Новости.

Ранее Украина в одностороннем порядке прекратила действие ряда соглашений и договоров с Россией и СНГ. С 1 апреля 2019 года прекратил свое действие договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной.
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Госдума РФСНГКонстантин ЗатулинУкраинаВ мире
 
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