https://ria.ru/20201105/rada-1583209732.html
В Госдуме прокомментировали решение Рады по договору с СНГ
В Госдуме прокомментировали решение Рады по договору с СНГ
Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил, что на выход Украины из договора с СНГ по антимонопольной политике реагировать не... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T16:36
2020-11-05T16:36
2020-11-05T16:36
госдума рф
снг
константин затулин
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573201166_0:116:2663:1613_1400x0_80_0_0_74dde3ef14cd86a572b7ecc3f2ad0c65.jpg
МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил, что на выход Украины из договора с СНГ по антимонопольной политике реагировать не стоит, это развитие начатой в 2014 году тенденции.Верховная рада Украины на заседании в четверг приняла законопроект о выходе из договора о проведении согласованной антимонопольной политики, соответствующие решение поддержали 264 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.Ранее Украина в одностороннем порядке прекратила действие ряда соглашений и договоров с Россией и СНГ. С 1 апреля 2019 года прекратил свое действие договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной.
https://ria.ru/20201028/ukraina-1581790058.html
https://ria.ru/20201020/zelenskiy-1580525332.html
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573201166_179:0:2482:1727_1400x0_80_0_0_5e6215021ebd2870f6ea96c80dc99e59.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, снг, константин затулин, украина, в мире