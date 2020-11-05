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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201105/protsenko-1583191705.html
Проценко рассказал, что изменилось в ситуации с коронавирусом в России
Проценко рассказал, что изменилось в ситуации с коронавирусом в России
Главврач ГКБ № 40 в Коммунарке Денис Проценко в интервью Антону Красовскому для проекта RT "Эпидемия" назвал главные отличия нынешнего этапа пандемии от... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T15:35
2020-11-05T17:12
распространение нового коронавируса
денис проценко
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
антон красовский
здоровье - общество
греция
общество
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Главврач ГКБ № 40 в Коммунарке Денис Проценко в интервью Антону Красовскому для проекта RT "Эпидемия" назвал главные отличия нынешнего этапа пандемии от весеннего.По словам Проценко, сейчас наблюдается снижение настороженности в обществе."Люди привыкли, люди не верят. В социальных сетях начинаются хейтерские высказывания в духе "врачей под трибунал". За то, что мы якобы обманываем людей: "COVID нет, у меня в близком кругу никто не заболел", (говорят люди. — Прим. ред.). Но можно конечно, пригласить людей, как это сделали наши коллеги в Греции: "Те, кто не верит, жду вас завтра на обходе в 06:00 утра в "красной зоне", но с маленьким различием: мы в СИЗах (средствах индивидуальной защиты. — Прим. ред.), вы — без", — рассказал он.В России второй день подряд зарегистрировали 19 тысяч случаев коронавирусной инфекции. Всего за время пандемии в стране выявили 1 712 858 заболевших COVID-19, умерли 29,5 тысячи человек. Выздоровели более 1,27 миллиона пациентов. Темпы прироста заболеваемости за последние сутки составили 1,1 процента.По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зафиксировали более 47,5 миллиона случаев заражения коронавирусом. Пандемия унесла жизни свыше 1,2 миллиона человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583098783.html
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денис проценко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, антон красовский, здоровье - общество, греция, общество

Проценко рассказал, что изменилось в ситуации с коронавирусом в России

15:35 05.11.2020 (обновлено: 17:12 05.11.2020)
 
© АГН "Москва" / Сергей ВедяшкинГлавный врач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко
Главный врач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Главврач ГКБ № 40 в Коммунарке Денис Проценко в интервью Антону Красовскому для проекта RT "Эпидемия" назвал главные отличия нынешнего этапа пандемии от весеннего.
По словам Проценко, сейчас наблюдается снижение настороженности в обществе.
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В России второй день подряд зарегистрировали 19 тысяч случаев коронавирусной инфекции. Всего за время пандемии в стране выявили 1 712 858 заболевших COVID-19, умерли 29,5 тысячи человек. Выздоровели более 1,27 миллиона пациентов. Темпы прироста заболеваемости за последние сутки составили 1,1 процента.
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Распространение нового коронавирусаДенис ПроценкоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАнтон КрасовскийЗдоровье - ОбществоГрецияОбщество
 
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