https://ria.ru/20201105/protest-1583114456.html

МВД Белоруссии заявило об уменьшении числа участников протестов

МВД Белоруссии заявило об уменьшении числа участников протестов

Протестующих на улицах Белоруссии однозначно стало меньше, но осталось "ядро недовольных" в составе примерно шести-восьми тысяч человек, заявил начальник... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T09:32

2020-11-05T09:32

2020-11-05T09:32

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 5 ноя – РИА Новости. Протестующих на улицах Белоруссии однозначно стало меньше, но осталось "ядро недовольных" в составе примерно шести-восьми тысяч человек, заявил начальник главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД республики Николай Карпенков.Как отметил представитель МВД, на протестную почву в стране проникло "экстремистское зерно" - демонстранты радикализируются, вооружаются. При этом Карпенков с сожалением отметил, что, как показывают последние события, экстремисты идут на "самые злостные деструктивные меры".После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

https://ria.ru/20201103/tikhanovskaya-1582871606.html

https://ria.ru/20201104/neft-1583077400.html

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире