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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201105/protest-1583114456.html
МВД Белоруссии заявило об уменьшении числа участников протестов
МВД Белоруссии заявило об уменьшении числа участников протестов
Протестующих на улицах Белоруссии однозначно стало меньше, но осталось "ядро недовольных" в составе примерно шести-восьми тысяч человек, заявил начальник... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T09:32
2020-11-05T09:32
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 5 ноя – РИА Новости. Протестующих на улицах Белоруссии однозначно стало меньше, но осталось "ядро недовольных" в составе примерно шести-восьми тысяч человек, заявил начальник главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД республики Николай Карпенков.Как отметил представитель МВД, на протестную почву в стране проникло "экстремистское зерно" - демонстранты радикализируются, вооружаются. При этом Карпенков с сожалением отметил, что, как показывают последние события, экстремисты идут на "самые злостные деструктивные меры".После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
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светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире

МВД Белоруссии заявило об уменьшении числа участников протестов

09:32 05.11.2020
 
© REUTERS / StringerАкция протеста в Минске
Акция протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© REUTERS / Stringer
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МИНСК, 5 ноя – РИА Новости. Протестующих на улицах Белоруссии однозначно стало меньше, но осталось "ядро недовольных" в составе примерно шести-восьми тысяч человек, заявил начальник главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД республики Николай Карпенков.
"Мы научились бороться с организаторами несанкционированных акций и пресекать их противоправную деятельность. Однозначно меньше людей стало на уличных акциях. Но те, кто на них, около шести-восьми тысяч человек, составляют ядро недовольных. Они просто так не уйдут. Я уверен, что им проплачены деньги, они имеют свои корыстные цели, тесно связаны с зарубежными заказчиками массовых беспорядков", - заявил Карпенков в интервью изданию "СБ. Беларусь сегодня".
Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
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Лавров прокомментировал объявление Тихановской в розыск в России
Как отметил представитель МВД, на протестную почву в стране проникло "экстремистское зерно" - демонстранты радикализируются, вооружаются. При этом Карпенков с сожалением отметил, что, как показывают последние события, экстремисты идут на "самые злостные деструктивные меры".
"На передовую в протестной среде выходят лица маргинального плана. Ранее судимые за хулиганство, за тяжкие телесные повреждения уже становятся зачинщиками массовых беспорядков. За водку, за наркотики, за небольшие деньги маргиналы готовы на все. Они хотят воплотить свою мечту: оказаться на самых верхах общества - без социальных лифтов, без образования, без труда, особо не напрягаясь. Воспользоваться хаосом и быть в одном ряду с политическими самозванцами", - добавил начальник управления.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
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После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
 
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