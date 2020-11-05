https://ria.ru/20201105/protest-1583023687.html
Протестующие собираются в Нью-Йорке после выборов. Прямая трансляция
Протестующие собираются в Нью-Йорке после выборов. Прямая трансляция
В США продолжается подсчет голосов после президентских выборов. В некоторых штатах результаты голосования пока неизвестны, поэтому говорить о победе одного из... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T01:05
2020-11-05T01:05
2020-11-05T01:05
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
нью-йорк (город)
сша
в мире
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В США продолжается подсчет голосов после президентских выборов. В некоторых штатах результаты голосования пока неизвестны, поэтому говорить о победе одного из кандидатов рано.Несмотря на это, и Дональд Трамп, и Джо Байден уже объявили о своей победе.В Нью-Йорке недовольные результатами подсчета голосов протестующие собираются на улицах города.
нью-йорк (город)
сша
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, дональд трамп, джо байден, нью-йорк (город), сша, в мире