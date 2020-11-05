https://ria.ru/20201105/protest-1583023687.html

Протестующие собираются в Нью-Йорке после выборов. Прямая трансляция

Протестующие собираются в Нью-Йорке после выборов. Прямая трансляция

В США продолжается подсчет голосов после президентских выборов. В некоторых штатах результаты голосования пока неизвестны, поэтому говорить о победе одного из... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T01:05

2020-11-05T01:05

2020-11-05T01:05

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

нью-йорк (город)

сша

в мире

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В США продолжается подсчет голосов после президентских выборов. В некоторых штатах результаты голосования пока неизвестны, поэтому говорить о победе одного из кандидатов рано.Несмотря на это, и Дональд Трамп, и Джо Байден уже объявили о своей победе.В Нью-Йорке недовольные результатами подсчета голосов протестующие собираются на улицах города.

нью-йорк (город)

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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