Пропавшую под Волгоградом десятилетнюю девочку нашли убитой
18:06 05.11.2020 (обновлено: 21:57 05.11.2020)
ВОЛГОГРАД, 5 ноя — РИА Новости. Пропавшая в хуторе Поднижний Волгоградской области десятилетняя девочка найдена мертвой, по подозрению в ее убийстве задержан ранее судимый местный житель, сообщает в четверг пресс-служба СУ СК России по региону.
В ночь на четверг в полицию обратилась жительница хутора Поднижний Клетского района и сообщила о пропаже своей десятилетней дочери, отсутствие ребенка дома мать обнаружила только к полуночи. По данным полиции, был немедленно организован поиск ребенка, в котором принимали участие полицейские, сотрудники местной администрации и волонтеры. Как сообщали РИА Новости в полиции, девочка раньше из дома не сбегала и на учете в отделе по делам несовершеннолетних не состояла. СК возбудил уголовное дело по статье "Убийство малолетнего".
По данным ведомства, во время розыска ребенка выяснилось, что к исчезновению девочки может быть причастен ранее судимый знакомый ее матери. Как отмечается, позже 32-летний мужчина признался, что совершил убийство.
"В ходе следственных действий тело убитой девочки обнаружено в лесополосе в нескольких километрах от места жительства", — говорится в сообщении СК. Отмечается, что ребенка, по предварительной информации, задушили.
По данным ведомства, подозреваемый задержан, решается вопрос о мере пресечения.
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