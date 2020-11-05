https://ria.ru/20201105/propazha-1583237147.html

Пропавшую под Волгоградом десятилетнюю девочку нашли убитой

Пропавшую под Волгоградом десятилетнюю девочку нашли убитой

Пропавшая в хуторе Поднижний Волгоградской области десятилетняя девочка найдена мертвой, по подозрению в ее убийстве задержан ранее судимый местный житель,... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T18:06

2020-11-05T18:06

2020-11-05T21:57

следственный комитет россии (ск рф)

волгоградская область

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 5 ноя — РИА Новости. Пропавшая в хуторе Поднижний Волгоградской области десятилетняя девочка найдена мертвой, по подозрению в ее убийстве задержан ранее судимый местный житель, сообщает в четверг пресс-служба СУ СК России по региону.В ночь на четверг в полицию обратилась жительница хутора Поднижний Клетского района и сообщила о пропаже своей десятилетней дочери, отсутствие ребенка дома мать обнаружила только к полуночи. По данным полиции, был немедленно организован поиск ребенка, в котором принимали участие полицейские, сотрудники местной администрации и волонтеры. Как сообщали РИА Новости в полиции, девочка раньше из дома не сбегала и на учете в отделе по делам несовершеннолетних не состояла. СК возбудил уголовное дело по статье "Убийство малолетнего".По данным ведомства, во время розыска ребенка выяснилось, что к исчезновению девочки может быть причастен ранее судимый знакомый ее матери. Как отмечается, позже 32-летний мужчина признался, что совершил убийство."В ходе следственных действий тело убитой девочки обнаружено в лесополосе в нескольких километрах от места жительства", — говорится в сообщении СК. Отмечается, что ребенка, по предварительной информации, задушили.По данным ведомства, подозреваемый задержан, решается вопрос о мере пресечения.

https://ria.ru/20200910/ubiystvo-1577049416.html

волгоградская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), волгоградская область, происшествия