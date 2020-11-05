https://ria.ru/20201105/proisshestvie-1582883393.html

"Умер, пока ждали босса": почему не наказали виновных в гибели ребенка

"Умер, пока ждали босса": почему не наказали виновных в гибели ребенка

Игра в прятки, закончившаяся трагедией, — в Тюменской области второй год СК расследуют уголовное дело о гибели 13-летнего Андрея Осинцева в трансформаторной... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T08:00

2020-11-05T08:00

2020-11-05T08:04

скр

жкх

следственный комитет россии (ск рф)

воркута

тюменская область

тюмень

мрск северо-запада

происшествия

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости, Виктор Званцев. Игра в прятки, закончившаяся трагедией, — в Тюменской области второй год СК расследуют уголовное дело о гибели 13-летнего Андрея Осинцева в трансформаторной будке, которая давно числится в документах как нерабочая. По словам родителей, после удара током их сын еще какое-то время был жив, но врачи не могли подойти к нему, — чтобы обесточить подстанцию, потребовалось три часа.Точка за ухомВечером 22 июля 2019-го Андрей отправился в гости к другу Никите (имя несовершеннолетнего изменено). "Я встретила сына по дороге с работы около семи часов вечера, — рассказывает РИА Новости мать погибшего Юлия. — Он заверил меня, что скоро вернется домой. Спустя полчаса к нам прибежали родители Никиты и сообщили, что дети забрались в трансформаторную будку, их ударило током. Мы с мужем сразу сели в машину и поехали туда".Будка находится на улице Челюскинцев — это примерно в километре от дома Осинцевых. Там уже были скорая помощь, спасатели, полиция. Дальнейшее Юлия помнит как в тумане, поэтому последовательность событий восстанавливает отец мальчика."Никита сидел на земле рядом с будкой. Он получил сильнейшие ожоги, врачи пытались помочь, — говорит Андрей Осинцев. — Вскоре его отвезли в больницу и поместили в реанимацию, что в конечном итоге и спасло парню жизнь. Мой сын все еще оставался внутри. По словам других ребят, от удара током он упал на пол, но находился в сознании и даже сопротивлялся, когда те пытались его вытащить. Видимо, был в шоке и ничего не соображал". К месту ЧП также подъехали сотрудники двух крупных энергетических компаний "Россети Тюмень" и СУЭНКО (Сибирско-Уральская энергетическая компания). Но отключить от будки электричество смогли далеко не сразу. "Я спросил, почему сыну никто не помогает, — продолжает Осинцев-старший. — Мне ответили, что ждут какого-то крупного начальника из Тюмени. Якобы только с его разрешения можно отключить ток. Тот в итоге приехал через три часа. Когда врачи вошли внутрь, Андрей был уже мертв". Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть наступила в результате остановки сердца. По словам родителей, сильных ожогов у мальчика не было — виднелась лишь небольшая черная точка за ухом. Именно туда ударила электрическая дуга. Они уверены: если бы электричество отключили сразу и сыну вовремя оказали медицинскую помощь, он бы выжил. "Заброшенная подстанция"Уголовное дело возбудили по статье 109 части 1 УК России "Причинение смерти по неосторожности". Как сообщили в областном управлении СКР, подросток получил смертельный удар током около девяти вечера — после того как проник в незапертую трансформаторную подстанцию, расположенную на заброшенной территории. При этом потерпевшим признали лишь родителей Андрея. Другой пострадавший ребенок в деле не фигурирует. Осинцевы утверждают, что на эту будку местным властям жаловались неоднократно, но лишь после трагедии опасный объект огородили двухметровым забором, а на дверь повесили тяжелый замок. Следователи выяснили, что раньше трансформаторной подстанцией владела компания "Строитель". В 2010-м фирма подала заявку в "Россети Тюмень" с просьбой отключить будку от питания. "Специалисты приезжали, что-то сделали, но подстанция почему-то осталась подключенной к электросетям, — рассказывает источник, знакомый с материалами уголовного дела. — Возможно, электроэнергия просто уходила налево, а кто-то получал за это неплохие деньги". После банкротства "Строителя" земля отошла "Росимуществу", а затем была продана с аукциона. Все это время подстанция продолжала работать. "С 2012 по 2018-й специалисты "Росимущества" не раз документировали ее ненадлежащее состояние, но никаких мер не приняли", — добавляет источник.В мае 2019-го этот участок приобрела жительница Ишима Жанна Обухова. По ее словам, она была не в курсе, что "заброшенная подстанция" (по документам она числилась нерабочей) все еще функционирует."Во время расследования энергетическая компания отчиталась, что ее сотрудники отключили подстанцию с помощью коммутационного аппарата, расположенного на одном из столбов, — объясняет Обухова. — Но мы так и не обнаружили этот таинственный рычаг, а следователи почему-то не установили тех, кто непосредственно отвечал за подстанцию. Хотя их данные должны быть в документах организации".Спустя почти год Обуховой предъявили обвинения. В июне 2020-го материалы собирались передать в суд, но прокуратура вернула дело на доследование. Две ответственностиВ мае 2020-го Центральный районный суд Тюмени оштрафовал компанию "Россети Тюмень" за нарушения технической эксплуатации ишимской трансформаторной подстанции на 30 тысяч рублей. "По идее, это должно повлечь за собой переквалификацию уголовной статьи на "Причинение смерти по неосторожности из-за неисполнения своих профессиональных обязанностей", — считает Андрей Осинцев. — Ведь нарушения "Россетей" подтверждены. Однако следователь игнорирует постановления суда и почему-то продолжает "топить" Обухову", а также не принимает во внимания наши жалобы и ходатайства".Корреспондент РИА Новости обратился за разъяснениями в главный офис компании "Россети", а также региональное отделение компании "Россети Тюмень". Однако к моменту публикации материала ответа не последовало.Ишимская трагедия — не единичная. Несколько дней назад в Ростовской области двое подростков залезли в заброшенную подстанцию, один погиб. В инциденте разбираются следователи. В мае удар тока в трансформаторной будке убил 12-летнего мальчика из Воркуты. Уголовное дело ведет СК, но свое расследование уже провел Ростехнадзор. Специалисты выяснили, что к трагедии привело нарушение правил технической безопасности объекта. На этом основании Воркутинский городской суд оштрафовал компанию "МРСК Северо-Запад", относящуюся к "Россети Северо-Запад". Впрочем, представители организации утверждают, что никакой ответственности за злополучную подстанцию не несут. "Заброшенные трансформаторные будки убивают, их никто не контролирует, — объясняет РИА Новости юрист, специализирующийся на подобных делах. — Хотя в большинстве случаев, на мой взгляд, ответственность должны нести энергетические компании, но никак не физлицо, на чьей территории находится подстанция, ведь это объект повышенной опасности". Эксперт отмечает, что, поскольку по закону юридическое лицо можно привлечь лишь к административной ответственности, виновных нужно искать среди специалистов, обслуживающих ту или иную подстанцию. У каждого ЧП есть фамилия, и никто не должен уйти от наказания.

https://ria.ru/20200815/1575799231.html

https://ria.ru/20200418/1570211629.html

https://ria.ru/20200825/dtp-1576237060.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

скр, жкх, следственный комитет россии (ск рф), воркута, тюменская область, тюмень, мрск северо-запада, происшествия