https://ria.ru/20201105/profilaktika-1586247493.html

Меры профилактики распространения COVID-19 усилят на Камчатке

Меры профилактики распространения COVID-19 усилят на Камчатке

Запрет на проведение массовых мероприятий и нахождение детей в общественных местах без сопровождения взрослых, а также обязательную самоизоляцию для людей... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T09:13

2020-11-05T09:13

2020-11-25T13:16

камчатский край

владимир солодов

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

камчатский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/19/1586235016_0:0:2988:1681_1400x0_80_0_0_16be1949eedc9c191a435c0997f2cb6f.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 ноя - РИА Новости. Запрет на проведение массовых мероприятий и нахождение детей в общественных местах без сопровождения взрослых, а также обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет введут на Камчатке для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба краевого правительства.Отмечается, что такое решение было принято на заседании регионального штаба."Будет введен запрет на нахождение детей в общественных местах без сопровождения взрослых. … Еще одна мера профилактики распространения коронавирусной инфекции в Камчатском крае — введение запрета на проведение каких-либо массовых мероприятий", - говорится в сообщении.Также обязательный режим самоизоляции будет введён для жителей региона в возрасте 65 лет и старше и для людей, страдающих хроническими заболеваниями. Кроме того, планируется усилить контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте, кафе и ресторанах, магазинах, спортивных и культурных учреждениях и ужесточить меры за несоблюдение этих требований."У нас есть закрепленные за этими направлениями ответственные органы исполнительной власти. Министрам во взаимодействии с Роспотребнадзором и Управлением внутренних дел необходимо спланировать усиление контрольных мероприятий и провести такие рейды по усилению контроля и ужесточению мер за несоблюдение требований, которые предписаны в том числе в постановлении главного санитарного врача РФ", — приводит пресс-служба слова губернатора Камчатского края Владимира Солодова.В Камчатском крае за сутки зафиксирован 58 новых случаев заражения коронавирусом, всего в регионе COVID-19 был выявлен у 6062 человек. С начала пандемии в крае выздоровели 3832 человека. По данным сайта стопкоронавирус.рф, от новой коронавирусной инфекции на Камчатке умерли 70 пациентов.

https://ria.ru/20201006/portal-1578461576.html

камчатский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир солодов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), камчатский край