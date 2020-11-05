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Камчатский край
https://ria.ru/20201105/profilaktika-1586247493.html
Меры профилактики распространения COVID-19 усилят на Камчатке
Меры профилактики распространения COVID-19 усилят на Камчатке
Запрет на проведение массовых мероприятий и нахождение детей в общественных местах без сопровождения взрослых, а также обязательную самоизоляцию для людей... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T09:13
2020-11-25T13:16
камчатский край
владимир солодов
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
камчатский край
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 ноя - РИА Новости. Запрет на проведение массовых мероприятий и нахождение детей в общественных местах без сопровождения взрослых, а также обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет введут на Камчатке для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба краевого правительства.Отмечается, что такое решение было принято на заседании регионального штаба."Будет введен запрет на нахождение детей в общественных местах без сопровождения взрослых. … Еще одна мера профилактики распространения коронавирусной инфекции в Камчатском крае — введение запрета на проведение каких-либо массовых мероприятий", - говорится в сообщении.Также обязательный режим самоизоляции будет введён для жителей региона в возрасте 65 лет и старше и для людей, страдающих хроническими заболеваниями. Кроме того, планируется усилить контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте, кафе и ресторанах, магазинах, спортивных и культурных учреждениях и ужесточить меры за несоблюдение этих требований."У нас есть закрепленные за этими направлениями ответственные органы исполнительной власти. Министрам во взаимодействии с Роспотребнадзором и Управлением внутренних дел необходимо спланировать усиление контрольных мероприятий и провести такие рейды по усилению контроля и ужесточению мер за несоблюдение требований, которые предписаны в том числе в постановлении главного санитарного врача РФ", — приводит пресс-служба слова губернатора Камчатского края Владимира Солодова.В Камчатском крае за сутки зафиксирован 58 новых случаев заражения коронавирусом, всего в регионе COVID-19 был выявлен у 6062 человек. С начала пандемии в крае выздоровели 3832 человека. По данным сайта стопкоронавирус.рф, от новой коронавирусной инфекции на Камчатке умерли 70 пациентов.
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владимир солодов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), камчатский край

Меры профилактики распространения COVID-19 усилят на Камчатке

09:13 05.11.2020 (обновлено: 13:16 25.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкФельдшер собирает сумку перед визитом к пациенту на дом в поликлинике №2 в Москве
Фельдшер собирает сумку перед визитом к пациенту на дом в поликлинике №2 в Москве - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 ноя - РИА Новости. Запрет на проведение массовых мероприятий и нахождение детей в общественных местах без сопровождения взрослых, а также обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет введут на Камчатке для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Отмечается, что такое решение было принято на заседании регионального штаба.
"Будет введен запрет на нахождение детей в общественных местах без сопровождения взрослых. … Еще одна мера профилактики распространения коронавирусной инфекции в Камчатском крае — введение запрета на проведение каких-либо массовых мероприятий", - говорится в сообщении.
Также обязательный режим самоизоляции будет введён для жителей региона в возрасте 65 лет и старше и для людей, страдающих хроническими заболеваниями. Кроме того, планируется усилить контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте, кафе и ресторанах, магазинах, спортивных и культурных учреждениях и ужесточить меры за несоблюдение этих требований.
"У нас есть закрепленные за этими направлениями ответственные органы исполнительной власти. Министрам во взаимодействии с Роспотребнадзором и Управлением внутренних дел необходимо спланировать усиление контрольных мероприятий и провести такие рейды по усилению контроля и ужесточению мер за несоблюдение требований, которые предписаны в том числе в постановлении главного санитарного врача РФ", — приводит пресс-служба слова губернатора Камчатского края Владимира Солодова.
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Начал работу портал "Команда развития Камчатского края"
В Камчатском крае за сутки зафиксирован 58 новых случаев заражения коронавирусом, всего в регионе COVID-19 был выявлен у 6062 человек. С начала пандемии в крае выздоровели 3832 человека. По данным сайта стопкоронавирус.рф, от новой коронавирусной инфекции на Камчатке умерли 70 пациентов.
 
Камчатский крайВладимир СолодовФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Камчатский край
 
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