https://ria.ru/20201105/prigov-1582810604.html

К 80-летию Дмитрия Пригова выходит его малое собрание сочинений

К 80-летию Дмитрия Пригова выходит его малое собрание сочинений

К юбилею поэта, прозаика, художника и скульптора Дмитрия Александровича Пригова "Новое литературное обозрение" выпускает заключительные пятый и шестой тома его... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T10:21

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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. К юбилею поэта, прозаика, художника и скульптора Дмитрия Александровича Пригова "Новое литературное обозрение" выпускает заключительные пятый и шестой тома его малого стихотворного собрания сочинений, сообщили в издательстве.Одному из основателей московского концептуализма 5 ноября исполнилось бы 80 лет. В собрании НЛО представлен его поэтический дар. Буквы его фамилии П.Р.И.Г.О.В. стали ключами к темам и мотивам его творчества.В первый том "П" вошли стихи, связанные с преисподней, прошлым, преступлением, природой, полом и письмом.Во второй том "Р" — с рутиной, раем, роком, родиной и разумом.В третий том "И" — с искренностью, искусством, искушением и иными.В четвертый том "Г" — с государством, гражданином, господом, гением, героизмом, гибелью и городом.В пятый том "О" вошли — с обывателем, обществом, осмыслением, отцом и опытом.В шестой, заключительный том "В" — с властью, войной, высоким, вопросами и виной, а приложенные к изданию стихограммы составляют еще один раздел — визуальное.Первый поэтический сборник Дмитрия Пригова "Слезы геральдической души" вышел в 1990 году, всего он написал более 35 тысяч стихотворных текстов.

https://ria.ru/20201102/nosik-1582612590.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

книги, новости культуры, дмитрий пригов