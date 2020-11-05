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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201105/prestupleniya-1583148107.html
В Кремле объяснили слова Путина о преступлениях из-за веры
В Кремле объяснили слова Путина о преступлениях из-за веры
Те, кто пытается использовать веру для совершения преступлений, должны преследоваться по закону, об этом шла речь на встрече президента РФ Владимира Путина с... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T12:32
2020-11-05T12:32
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
дмитрий песков
владимир путин
общество
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Те, кто пытается использовать веру для совершения преступлений, должны преследоваться по закону, об этом шла речь на встрече президента РФ Владимира Путина с представителями религиозных конфессий, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Те, кто пытается использовать веру для совершения преступлений, конечно, им не должно быть прощения, они должны преследоваться по закону, вот о чем шла речь", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, имел ли президент в виду на встрече с религиозными деятелями, что нельзя считать тех, кто совершает преступления во имя веры, истинно верующими.Президент РФ Владимир Путин в День народного единства 4 ноября в видеорежиме встретился с представителями религиозных конфессий.
https://ria.ru/20201104/putin-1583035136.html
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новости - религия и мировоззрение, дмитрий песков, владимир путин, общество

В Кремле объяснили слова Путина о преступлениях из-за веры

12:32 05.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Те, кто пытается использовать веру для совершения преступлений, должны преследоваться по закону, об этом шла речь на встрече президента РФ Владимира Путина с представителями религиозных конфессий, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Те, кто пытается использовать веру для совершения преступлений, конечно, им не должно быть прощения, они должны преследоваться по закону, вот о чем шла речь", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, имел ли президент в виду на встрече с религиозными деятелями, что нельзя считать тех, кто совершает преступления во имя веры, истинно верующими.
Президент РФ Владимир Путин в День народного единства 4 ноября в видеорежиме встретился с представителями религиозных конфессий.
Путин процитировал Библию, Коран, Тору и Ганджур - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
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Путин процитировал Библию, Коран, Тору и Ганджур
 
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеДмитрий ПесковВладимир ПутинОбщество
 
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