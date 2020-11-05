https://ria.ru/20201105/prestupleniya-1583148107.html

В Кремле объяснили слова Путина о преступлениях из-за веры

В Кремле объяснили слова Путина о преступлениях из-за веры

Те, кто пытается использовать веру для совершения преступлений, должны преследоваться по закону, об этом шла речь на встрече президента РФ Владимира Путина с... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T12:32

2020-11-05T12:32

2020-11-05T12:32

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

дмитрий песков

владимир путин

общество

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Те, кто пытается использовать веру для совершения преступлений, должны преследоваться по закону, об этом шла речь на встрече президента РФ Владимира Путина с представителями религиозных конфессий, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Те, кто пытается использовать веру для совершения преступлений, конечно, им не должно быть прощения, они должны преследоваться по закону, вот о чем шла речь", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, имел ли президент в виду на встрече с религиозными деятелями, что нельзя считать тех, кто совершает преступления во имя веры, истинно верующими.Президент РФ Владимир Путин в День народного единства 4 ноября в видеорежиме встретился с представителями религиозных конфессий.

https://ria.ru/20201104/putin-1583035136.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, дмитрий песков, владимир путин, общество