https://ria.ru/20201105/povtor-1583082238.html

Назван фактор, влияющий на повторное заражение коронавирусом

Назван фактор, влияющий на повторное заражение коронавирусом

Можно ли заразиться коронавирусом повторно и от чего зависит вероятность заражения, рассказал в интервью радио Sputnik вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T02:10

2020-11-05T02:10

2020-11-05T02:10

россия

распространение нового коронавируса

анатолий альтштейн

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье

общество

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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Можно ли заразиться коронавирусом повторно и от чего зависит вероятность заражения, рассказал в интервью радио Sputnik вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.Основная защита от коронавируса – это естественный иммунитет человека. После первого заражения организм может усилить барьер между собой и COVID-19, но так происходит не всегда. Альтштейн призывает уже переболевших людей вести себя аккуратно и соблюдать меры предосторожности наравне с остальными.Вероятность повторного заражения можно оценить уже во время первой болезни. Альтштейн считает, что на основе первого иммунного ответа можно делать прогноз. "Если при первом заражении инфекцией иммунитет был очень слабо выражен, а это может быть и при бессимптомной форме, то тогда человек может заболеть повторно. Будет ли эта инфекция тяжелее протекать или нет во второй раз, то это вопрос, который пока недостаточно изучен", – заключил вирусолог.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201104/neuyazvimaya-1583052667.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, анатолий альтштейн, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье, общество