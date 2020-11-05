https://ria.ru/20201105/potok-1583145484.html

Два российских судна прибудут на базу "Северного потока — 2"

Два российских судна прибудут на базу "Северного потока — 2"

Ещё два российских судна направляются в немецкий порт Мукран - логистическую базу проекта "Северный поток 2", свидетельствуют данные портала отслеживания судов... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T12:19

2020-11-05T12:19

2020-11-05T12:19

allseas

северный поток — 2

газпром

сша

калининград

украина

экономика

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Ещё два российских судна направляются в немецкий порт Мукран - логистическую базу проекта "Северный поток 2", свидетельствуют данные портала отслеживания судов Marine Traffic.Многофункциональное судно обеспечения "Морспасслужбы" "Артемис Оффшор" и судно снабжения "Газпром флота" для работ с плавучими буровыми установками "Остап Шеремет" уже в четверг днем прибудут в Мукран, свидетельствуют эти данные. "Артемис Оффшор" до этого находился в Калининграде, а "Остап Шеремет" - в порту Светлый под Калининградом.В Мукране с конца октября уже находятся трубоукладчик "Академик Черский", а также суда снабжения "Финвал" и "Умка".Затем США расширили санкции, распространив их также на компании, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на проекте.Возможным вариантом достройки газопровода считается использование "Академика Черского", однако сообщалось, что его необходимо специально переоборудовать. Второй кандидат - якорная баржа "Фортуна", которая сейчас стоит в немецком Висмаре. В строительстве планировалось задействовать также суда обеспечения. Помимо тех, которые направляются в Мукран или уже находятся там, сообщалось также о планах использовать еще одного снабженца "Газпром флота" "Ивана Сидоренко", он до сих пор находится в порту Светлый.

https://ria.ru/20201102/potok-1582669955.html

сша

калининград

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

allseas, северный поток — 2, газпром, сша, калининград, украина, экономика