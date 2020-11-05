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https://ria.ru/20201105/potok-1583145484.html
Два российских судна прибудут на базу "Северного потока — 2"
Два российских судна прибудут на базу "Северного потока — 2"
Ещё два российских судна направляются в немецкий порт Мукран - логистическую базу проекта "Северный поток 2", свидетельствуют данные портала отслеживания судов... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T12:19
2020-11-05T12:19
allseas
северный поток — 2
газпром
сша
калининград
украина
экономика
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Ещё два российских судна направляются в немецкий порт Мукран - логистическую базу проекта "Северный поток 2", свидетельствуют данные портала отслеживания судов Marine Traffic.Многофункциональное судно обеспечения "Морспасслужбы" "Артемис Оффшор" и судно снабжения "Газпром флота" для работ с плавучими буровыми установками "Остап Шеремет" уже в четверг днем прибудут в Мукран, свидетельствуют эти данные. "Артемис Оффшор" до этого находился в Калининграде, а "Остап Шеремет" - в порту Светлый под Калининградом.В Мукране с конца октября уже находятся трубоукладчик "Академик Черский", а также суда снабжения "Финвал" и "Умка".Затем США расширили санкции, распространив их также на компании, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на проекте.Возможным вариантом достройки газопровода считается использование "Академика Черского", однако сообщалось, что его необходимо специально переоборудовать. Второй кандидат - якорная баржа "Фортуна", которая сейчас стоит в немецком Висмаре. В строительстве планировалось задействовать также суда обеспечения. Помимо тех, которые направляются в Мукран или уже находятся там, сообщалось также о планах использовать еще одного снабженца "Газпром флота" "Ивана Сидоренко", он до сих пор находится в порту Светлый.
https://ria.ru/20201102/potok-1582669955.html
сша
калининград
украина
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allseas, северный поток — 2, газпром, сша, калининград, украина, экономика

Два российских судна прибудут на базу "Северного потока — 2"

12:19 05.11.2020
 
© Фото : официальный сайт "Амурский судостроительный завод"Судно снабжения проекта 22420 "Иван Сидоренко"
Судно снабжения проекта 22420 Иван Сидоренко - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© Фото : официальный сайт "Амурский судостроительный завод"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Ещё два российских судна направляются в немецкий порт Мукран - логистическую базу проекта "Северный поток 2", свидетельствуют данные портала отслеживания судов Marine Traffic.
Многофункциональное судно обеспечения "Морспасслужбы" "Артемис Оффшор" и судно снабжения "Газпром флота" для работ с плавучими буровыми установками "Остап Шеремет" уже в четверг днем прибудут в Мукран, свидетельствуют эти данные. "Артемис Оффшор" до этого находился в Калининграде, а "Остап Шеремет" - в порту Светлый под Калининградом.
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
2 ноября, 15:32
В Германии сравнили подход США к "Северному потоку — 2" с методами мафии
В Мукране с конца октября уже находятся трубоукладчик "Академик Черский", а также суда снабжения "Финвал" и "Умка".
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.
Затем США расширили санкции, распространив их также на компании, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на проекте.
Возможным вариантом достройки газопровода считается использование "Академика Черского", однако сообщалось, что его необходимо специально переоборудовать. Второй кандидат - якорная баржа "Фортуна", которая сейчас стоит в немецком Висмаре. В строительстве планировалось задействовать также суда обеспечения. Помимо тех, которые направляются в Мукран или уже находятся там, сообщалось также о планах использовать еще одного снабженца "Газпром флота" "Ивана Сидоренко", он до сих пор находится в порту Светлый.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
 
AllseasСеверный поток — 2ГазпромСШАКалининградУкраинаЭкономика
 
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