https://ria.ru/20201105/portlend-1583139083.html

В Портленд ввели Нацгвардию для пресечения беспорядков после выборов

В Портленд ввели Нацгвардию для пресечения беспорядков после выборов

Власти штата Орегон решили задействовать Национальную гвардию для поддержания общественного порядка в Портленде, где горожане вышли на улицы после президентских РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T12:02

2020-11-05T12:02

2020-11-05T12:44

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

портленд

орегон

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/05/1583132808_0:3:2770:1561_1400x0_80_0_0_a794f60d29130e0b26ae77ad10c3a4dc.jpg

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Власти штата Орегон решили задействовать Национальную гвардию для поддержания общественного порядка в Портленде, где горожане вышли на улицы после президентских выборов."В интересах общественной безопасности губернатор Кейт Браун <...> привела в действие закон об использовании Нацгвардии <...> для оказания помощи местным правоохранительным органам в реагировании на любые акты насилия", — говорится в Twitter-аккаунте шерифа округа Малтном.Полиция объявила беспорядки бунтом, задержаны более десяти человек.Как сообщает Fox News, протестующие бросали коктейль Молотова и стеклянные бутылки. У одного из них нашли ружье. Телеканал отметил, что сотрудники Нацгвардии будут ездить с местными группами реагирования. "Мы не относимся к этому решению легкомысленно", — цитирует Fox News офис шерифа.Третьего ноября в США прошли выборы президента. На пост претендуют Дональд Трамп и Джо Байден. Идет подсчет голосов, однако оба кандидата уже заявили о нарушениях в нескольких штатах. Кроме того, они сообщили о создании специальных "фондов для защиты честности итогов выборов".

портленд

орегон

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, портленд, орегон, сша, в мире