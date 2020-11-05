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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201105/portlend-1583139083.html
В Портленд ввели Нацгвардию для пресечения беспорядков после выборов
В Портленд ввели Нацгвардию для пресечения беспорядков после выборов
Власти штата Орегон решили задействовать Национальную гвардию для поддержания общественного порядка в Портленде, где горожане вышли на улицы после президентских РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T12:02
2020-11-05T12:44
выборы президента сша — 2020
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Власти штата Орегон решили задействовать Национальную гвардию для поддержания общественного порядка в Портленде, где горожане вышли на улицы после президентских выборов."В интересах общественной безопасности губернатор Кейт Браун &lt;...&gt; привела в действие закон об использовании Нацгвардии &lt;...&gt; для оказания помощи местным правоохранительным органам в реагировании на любые акты насилия", — говорится в Twitter-аккаунте шерифа округа Малтном.Полиция объявила беспорядки бунтом, задержаны более десяти человек.Как сообщает Fox News, протестующие бросали коктейль Молотова и стеклянные бутылки. У одного из них нашли ружье. Телеканал отметил, что сотрудники Нацгвардии будут ездить с местными группами реагирования. "Мы не относимся к этому решению легкомысленно", — цитирует Fox News офис шерифа.Третьего ноября в США прошли выборы президента. На пост претендуют Дональд Трамп и Джо Байден. Идет подсчет голосов, однако оба кандидата уже заявили о нарушениях в нескольких штатах. Кроме того, они сообщили о создании специальных "фондов для защиты честности итогов выборов".
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дональд трамп, портленд, орегон, сша, в мире

В Портленд ввели Нацгвардию для пресечения беспорядков после выборов

12:02 05.11.2020 (обновлено: 12:44 05.11.2020)
 
© REUTERS / Goran TomasevicПолицейские во время акции протеста в Портленде
Полицейские во время акции протеста в Портленде - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© REUTERS / Goran Tomasevic
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Власти штата Орегон решили задействовать Национальную гвардию для поддержания общественного порядка в Портленде, где горожане вышли на улицы после президентских выборов.
"В интересах общественной безопасности губернатор Кейт Браун <...> привела в действие закон об использовании Нацгвардии <...> для оказания помощи местным правоохранительным органам в реагировании на любые акты насилия", — говорится в Twitter-аккаунте шерифа округа Малтном.
Полиция объявила беспорядки бунтом, задержаны более десяти человек.
Как сообщает Fox News, протестующие бросали коктейль Молотова и стеклянные бутылки. У одного из них нашли ружье. Телеканал отметил, что сотрудники Нацгвардии будут ездить с местными группами реагирования.
"Мы не относимся к этому решению легкомысленно", — цитирует Fox News офис шерифа.
Третьего ноября в США прошли выборы президента. На пост претендуют Дональд Трамп и Джо Байден. Идет подсчет голосов, однако оба кандидата уже заявили о нарушениях в нескольких штатах. Кроме того, они сообщили о создании специальных "фондов для защиты честности итогов выборов".
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампПортлендОрегонСШАВ мире
 
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