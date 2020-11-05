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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201105/polsha-1583158561.html
В Польше зафиксировали антирекорд по числу случаев COVID-19 за сутки
В Польше зафиксировали антирекорд по числу случаев COVID-19 за сутки
Новый антирекорд по числу выявленных случаев коронавируса зафиксирован в Польше, за минувшие сутки COVID-19 выявлен у 27 143 человек, сообщает министерство... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T13:10
2020-11-05T13:10
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
матеуш моравецкий
коронавирусы
здоровье - общество
польша
в мире
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Новый антирекорд по числу выявленных случаев коронавируса зафиксирован в Польше, за минувшие сутки COVID-19 выявлен у 27 143 человек, сообщает министерство здравоохранения страны.В среду в Польше был зафиксирован очередной рекорд – за сутки в стране вывили 24 692 случая заражения и 373 летальных исхода.По данным минздрава, за минувшие 24 часа медики зафиксировали 367 летальных исходов: 69 человек умерли непосредственно от COVID-19, еще 298 - от сопутствующих заболеваний.С начала эпидемии в стране коронавирусом заразились 466 679 человек, скончались 6 842 пациента. Выздоровели около 177,7 тысячи инфицированных.Днем ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил о новых ограничительных мерах в рамках борьбы с распространением коронавируса – с субботы в стране закроются театры, кинотеатры, музеи, также временно закроются галереи и многие магазины. Кроме того, начальные школы страны с понедельника расширят обучение в дистанционном формате, эта мера будет действовать как минимум до 29 ноября.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583145627.html
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коронавирус covid-19, матеуш моравецкий, коронавирусы, здоровье - общество, польша, в мире

В Польше зафиксировали антирекорд по числу случаев COVID-19 за сутки

13:10 05.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрохожие в медицинских масках на улице в Варшаве
Прохожие в медицинских масках на улице в Варшаве - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Новый антирекорд по числу выявленных случаев коронавируса зафиксирован в Польше, за минувшие сутки COVID-19 выявлен у 27 143 человек, сообщает министерство здравоохранения страны.
В среду в Польше был зафиксирован очередной рекорд – за сутки в стране вывили 24 692 случая заражения и 373 летальных исхода.
По данным минздрава, за минувшие 24 часа медики зафиксировали 367 летальных исходов: 69 человек умерли непосредственно от COVID-19, еще 298 - от сопутствующих заболеваний.
С начала эпидемии в стране коронавирусом заразились 466 679 человек, скончались 6 842 пациента. Выздоровели около 177,7 тысячи инфицированных.
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Днем ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил о новых ограничительных мерах в рамках борьбы с распространением коронавируса – с субботы в стране закроются театры, кинотеатры, музеи, также временно закроются галереи и многие магазины. Кроме того, начальные школы страны с понедельника расширят обучение в дистанционном формате, эта мера будет действовать как минимум до 29 ноября.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Матеуш МоравецкийКоронавирусыЗдоровье - ОбществоПольшаВ мире
 
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