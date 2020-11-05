https://ria.ru/20201105/polsha-1583158561.html

В Польше зафиксировали антирекорд по числу случаев COVID-19 за сутки

В Польше зафиксировали антирекорд по числу случаев COVID-19 за сутки

Новый антирекорд по числу выявленных случаев коронавируса зафиксирован в Польше, за минувшие сутки COVID-19 выявлен у 27 143 человек, сообщает министерство... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T13:10

2020-11-05T13:10

2020-11-05T13:10

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

матеуш моравецкий

коронавирусы

здоровье - общество

польша

в мире

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Новый антирекорд по числу выявленных случаев коронавируса зафиксирован в Польше, за минувшие сутки COVID-19 выявлен у 27 143 человек, сообщает министерство здравоохранения страны.В среду в Польше был зафиксирован очередной рекорд – за сутки в стране вывили 24 692 случая заражения и 373 летальных исхода.По данным минздрава, за минувшие 24 часа медики зафиксировали 367 летальных исходов: 69 человек умерли непосредственно от COVID-19, еще 298 - от сопутствующих заболеваний.С начала эпидемии в стране коронавирусом заразились 466 679 человек, скончались 6 842 пациента. Выздоровели около 177,7 тысячи инфицированных.Днем ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил о новых ограничительных мерах в рамках борьбы с распространением коронавируса – с субботы в стране закроются театры, кинотеатры, музеи, также временно закроются галереи и многие магазины. Кроме того, начальные школы страны с понедельника расширят обучение в дистанционном формате, эта мера будет действовать как минимум до 29 ноября.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583145627.html

польша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, матеуш моравецкий, коронавирусы, здоровье - общество, польша, в мире