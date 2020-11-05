https://ria.ru/20201105/politsiya-1583211587.html
Эксперт рассказал, каким должен быть полицейский будущего
Эксперт рассказал, каким должен быть полицейский будущего
Полицейский в будущем должен быть, прежде всего, интеллектуалом, сообщил в четверг во время онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня" президент Всероссийской... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T16:42
2020-11-05T16:42
2020-11-05T16:42
юрий жданов
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
общество
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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Полицейский в будущем должен быть, прежде всего, интеллектуалом, сообщил в четверг во время онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня" президент Всероссийской полицейской ассоциации Юрий Жданов.По его словам, преступники с каждым годом становятся более "грамотными, профессиональными, подготовленными"."Противостоять этому может только более... качественная подготовка", - пояснил Жданов.
https://ria.ru/20201020/raschleniteli-1580527295.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрий жданов, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество