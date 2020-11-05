https://ria.ru/20201105/politsiya-1583181018.html

СМИ: задержанный после теракта в Вене чеченец сам обратился в полицию

СМИ: задержанный после теракта в Вене чеченец сам обратился в полицию

Проживающий в Вене чеченец, которого австрийские власти заподозрили в связях с преступником, устроившим теракт в Вене, сообщил в полицию о взломе своей... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T14:47

2020-11-05T14:47

2020-11-05T14:57

теракт в вене

мвд австрии

исламское государство

австрия

вена

в мире

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Проживающий в Вене чеченец, которого австрийские власти заподозрили в связях с преступником, устроившим теракт в Вене, сообщил в полицию о взломе своей квартиры, пишет местная газета Heute.По данным издания, 23-летний чеченец обратился в полицию района Оттакринг австрийской столицы в среду днем. Он сообщил, что дверь его квартиры была взломана, однако правоохранители "немало удивились", узнав имя молодого человека: выяснилось, что речь идет об одном из подозреваемых в связях с венским террористом.Как отметила газета, дверь квартиры, где проживает молодой человек, была взломана во вторник антитеррористическим подразделением специального назначения Австрии Cobra, которое проводило обыски в связи с терактом в Вене. Отмечается, что на тот момент самого чеченца в квартире не оказалось.После обращения в полицию молодой человек был задержан, поскольку из-за возможных связей с террористом его разыскивали, пишет газета.В понедельник вечером в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. По данным властей Австрии, речь идет о теракте. Один нападавший убит, полиция занимается розыском его возможных сообщников. В результате атаки погибли пять человек, в том числе сам террорист, который, по данным МВД Австрии, являлся сторонником группировки "Исламское государство".*Террористическая организация, запрещенная в России

австрия

вена

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Теракт в Австрии: стрельба по прохожим в центре Вены В центре Вены группа неизвестных вооруженных людей открыла стрельбу по прохожим. Террористов было около 10 человек, они атаковали в 6 разных местах. В перестрелке с полицией один из них был убит. Пострадало около двадцати мирных граждан, 5 из них погибли. По данным МВД Австрии теракт был спланирован заранее. Один из нападавших был радикалом, «сочувствующим ИГ». Операция по задержанию террористов продолжается. 2020-11-05T14:47 true PT1M36S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

теракт в вене, мвд австрии, исламское государство, австрия, вена, в мире