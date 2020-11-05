https://ria.ru/20201105/politsiya-1583162028.html

Полиция Вены отказалась сообщать данные о задержанных после теракта

Полиция Вены отказалась сообщать данные о задержанных после теракта

Полиция Вены не предоставляет сведения о задержанных после теракта, ссылаясь на закон о защите персональных данных, об этом сообщила РИА Новости пресс-секретарь РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T13:24

2020-11-05T13:24

2020-11-05T13:24

теракт в вене

россия

дмитрий любинский

мвд австрии

австрия

вена

в мире

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ВЕНА, 5 ноя - РИА Новости, Маргарита Костив. Полиция Вены не предоставляет сведения о задержанных после теракта, ссылаясь на закон о защите персональных данных, об этом сообщила РИА Новости пресс-секретарь полиции Барбара Гасс.В среду глава полиции Вены Герхард Пюрстль заявил, что среди 14 задержанных по подозрению в причастности к теракту в Вене есть и граждане Российской Федерации. Посол России в Австрии Дмитрий Любинский сообщил РИА Новости, что посольство проверяет эту информацию, пока подтверждения нет.В понедельник вечером в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. По данным властей Австрии, речь идет о теракте. Один нападавший убит, полиция занимается розыском его возможных сообщников. В результате атаки погибли пять человек, в том числе сам террорист, который, по данным МВД Австрии, являлся сторонником группировки "Исламское государство"*.Известно, что ликвидированный преступник - 20-летний албанец Куйтим Фейзулай, чья семья перебралась в Вену из города Тетово в Северной Македонии. Злоумышленник был членом террористической группировки ИГ*. В апреле 2019 года его приговорили к 22 месяцам заключения, так как он попытался выехать в Сирию, чтобы там примкнуть к ИГ*. Пятого декабря его выпустили условно-досрочно, так как он попадал под действие привилегий по закону о суде по делам молодежи.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20201103/terakt-1582922274.html

россия

австрия

вена

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Теракт в Австрии: стрельба по прохожим в центре Вены В центре Вены группа неизвестных вооруженных людей открыла стрельбу по прохожим. Террористов было около 10 человек, они атаковали в 6 разных местах. В перестрелке с полицией один из них был убит. Пострадало около двадцати мирных граждан, 5 из них погибли. По данным МВД Австрии теракт был спланирован заранее. Один из нападавших был радикалом, «сочувствующим ИГ». Операция по задержанию террористов продолжается. 2020-11-05T13:24 true PT1M36S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

теракт в вене, россия, дмитрий любинский, мвд австрии, австрия, вена, в мире