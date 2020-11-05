Авиарегулятор ограничил полеты возле города, где живет Байден
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) выпустило извещение для пилотов частных самолетов, согласно которому им запрещается летать в окрестностях города Уилмингтона, где живет кандидат в президенты от демократов Джо Байден, сообщает газета Hill.
В уведомлении для пилотов о "временных ограничениях на полеты в связи с особыми мерами безопасности" ведомство призывает не совершать посадки и вылеты из аэропорта New Castle Airport, который находится рядом с городом. Также пилотам рекомендуется не участвовать в чрезвычайных миссиях, чтобы не летать в окрестностях города, за исключением случаев, когда это одобрено властями. Управление гражданской авиации также предупредило владельцев беспилотников о том, что в случае несанкционированных полетов их летательные аппараты могут получить повреждения.
Как отмечает издание, ведомство приняло такое решение "на фоне того, как Байден приближается к тому, чтобы победить на выборах".
В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов.
Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. По данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков. Но действующий президент Дональд Трамп в среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Его предвыборный штаб намерен требовать пересчета голосов.
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