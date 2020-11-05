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Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201105/polety-1583277014.html
Авиарегулятор ограничил полеты возле города, где живет Байден
Авиарегулятор ограничил полеты возле города, где живет Байден
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) выпустило извещение для пилотов частных самолетов, согласно которому им запрещается летать в окрестностях... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T22:51
2020-11-05T22:51
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
уилмингтон
сша
в мире
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) выпустило извещение для пилотов частных самолетов, согласно которому им запрещается летать в окрестностях города Уилмингтона, где живет кандидат в президенты от демократов Джо Байден, сообщает газета Hill.В уведомлении для пилотов о "временных ограничениях на полеты в связи с особыми мерами безопасности" ведомство призывает не совершать посадки и вылеты из аэропорта New Castle Airport, который находится рядом с городом. Также пилотам рекомендуется не участвовать в чрезвычайных миссиях, чтобы не летать в окрестностях города, за исключением случаев, когда это одобрено властями. Управление гражданской авиации также предупредило владельцев беспилотников о том, что в случае несанкционированных полетов их летательные аппараты могут получить повреждения.Как отмечает издание, ведомство приняло такое решение "на фоне того, как Байден приближается к тому, чтобы победить на выборах".В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов.Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. По данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков. Но действующий президент Дональд Трамп в среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Его предвыборный штаб намерен требовать пересчета голосов.
https://ria.ru/20201105/vybory-1583179341.html
https://ria.ru/20201104/vybory-1582259414.html
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дональд трамп, джо байден, уилмингтон, сша, в мире

Авиарегулятор ограничил полеты возле города, где живет Байден

22:51 05.11.2020
 
© REUTERS / Kevin LamarqueКандидат в президенты США Джо Байден
Кандидат в президенты США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© REUTERS / Kevin Lamarque
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) выпустило извещение для пилотов частных самолетов, согласно которому им запрещается летать в окрестностях города Уилмингтона, где живет кандидат в президенты от демократов Джо Байден, сообщает газета Hill.
В уведомлении для пилотов о "временных ограничениях на полеты в связи с особыми мерами безопасности" ведомство призывает не совершать посадки и вылеты из аэропорта New Castle Airport, который находится рядом с городом. Также пилотам рекомендуется не участвовать в чрезвычайных миссиях, чтобы не летать в окрестностях города, за исключением случаев, когда это одобрено властями. Управление гражданской авиации также предупредило владельцев беспилотников о том, что в случае несанкционированных полетов их летательные аппараты могут получить повреждения.
Экран с предварительными итогами голосования на президентских выборах в Сан-Диего, США - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
15:10Выборы президента США — 2020
"Украденные" выборы. Есть ли у Трампа способ удержаться в Белом доме
Как отмечает издание, ведомство приняло такое решение "на фоне того, как Байден приближается к тому, чтобы победить на выборах".
В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов.
Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. По данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков. Но действующий президент Дональд Трамп в среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Его предвыборный штаб намерен требовать пересчета голосов.
Итоги президентских выборов в США - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
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Итоги президентских выборов в США
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденУилмингтонСШАВ мире
 
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