https://ria.ru/20201105/polety-1583277014.html

Авиарегулятор ограничил полеты возле города, где живет Байден

Авиарегулятор ограничил полеты возле города, где живет Байден

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) выпустило извещение для пилотов частных самолетов, согласно которому им запрещается летать в окрестностях... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T22:51

2020-11-05T22:51

2020-11-05T22:51

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

уилмингтон

сша

в мире

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) выпустило извещение для пилотов частных самолетов, согласно которому им запрещается летать в окрестностях города Уилмингтона, где живет кандидат в президенты от демократов Джо Байден, сообщает газета Hill.В уведомлении для пилотов о "временных ограничениях на полеты в связи с особыми мерами безопасности" ведомство призывает не совершать посадки и вылеты из аэропорта New Castle Airport, который находится рядом с городом. Также пилотам рекомендуется не участвовать в чрезвычайных миссиях, чтобы не летать в окрестностях города, за исключением случаев, когда это одобрено властями. Управление гражданской авиации также предупредило владельцев беспилотников о том, что в случае несанкционированных полетов их летательные аппараты могут получить повреждения.Как отмечает издание, ведомство приняло такое решение "на фоне того, как Байден приближается к тому, чтобы победить на выборах".В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов.Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. По данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков. Но действующий президент Дональд Трамп в среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Его предвыборный штаб намерен требовать пересчета голосов.

https://ria.ru/20201105/vybory-1583179341.html

https://ria.ru/20201104/vybory-1582259414.html

уилмингтон

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, уилмингтон, сша, в мире