https://ria.ru/20201105/pokhudenie-1583165759.html

Главный диетолог Минздрава дал советы по похудению

Главный диетолог Минздрава дал советы по похудению

Главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России, научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности,... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T13:39

2020-11-05T13:39

2020-11-05T21:00

виктор тутельян

здоровье - общество

российская академия наук

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России, научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности, академик РАН Виктор Тутельян посоветовал ограничить рацион, исключив из него весь сахар и жирную пищу, чтобы похудеть.По словам Тутельяна, из рациона надо полностью исключить добавленный сахар, жирные продукты, колбасы, сосиски, перейти на менее вкусное по виду нежирное вареное мясо и нежирную рыбу. Он также добавил, что для похудения потребуются сила воли и физическая активность.Говоря о том, как быстро можно сбрасывать вес, Тутельян отметил, что три килограмма за месяц — это хороший закрепленный результат.

https://ria.ru/20201105/golodanie-1582910127.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктор тутельян, здоровье - общество, российская академия наук, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество