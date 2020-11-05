https://ria.ru/20201105/pokhudenie-1583165759.html
Главный диетолог Минздрава дал советы по похудению
Главный диетолог Минздрава дал советы по похудению
Главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России, научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности,... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T13:39
2020-11-05T13:39
2020-11-05T21:00
виктор тутельян
здоровье - общество
российская академия наук
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России, научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности, академик РАН Виктор Тутельян посоветовал ограничить рацион, исключив из него весь сахар и жирную пищу, чтобы похудеть.По словам Тутельяна, из рациона надо полностью исключить добавленный сахар, жирные продукты, колбасы, сосиски, перейти на менее вкусное по виду нежирное вареное мясо и нежирную рыбу. Он также добавил, что для похудения потребуются сила воли и физическая активность.Говоря о том, как быстро можно сбрасывать вес, Тутельян отметил, что три килограмма за месяц — это хороший закрепленный результат.
https://ria.ru/20201105/golodanie-1582910127.html
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виктор тутельян, здоровье - общество, российская академия наук, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество