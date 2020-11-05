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Главный диетолог Минздрава дал советы по похудению
Главный диетолог Минздрава дал советы по похудению
Главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России, научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности,... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T13:39
2020-11-05T21:00
виктор тутельян
здоровье - общество
российская академия наук
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России, научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности, академик РАН Виктор Тутельян посоветовал ограничить рацион, исключив из него весь сахар и жирную пищу, чтобы похудеть.По словам Тутельяна, из рациона надо полностью исключить добавленный сахар, жирные продукты, колбасы, сосиски, перейти на менее вкусное по виду нежирное вареное мясо и нежирную рыбу. Он также добавил, что для похудения потребуются сила воли и физическая активность.Говоря о том, как быстро можно сбрасывать вес, Тутельян отметил, что три килограмма за месяц — это хороший закрепленный результат.
https://ria.ru/20201105/golodanie-1582910127.html
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виктор тутельян, здоровье - общество, российская академия наук, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Главный диетолог Минздрава дал советы по похудению

13:39 05.11.2020 (обновлено: 21:00 05.11.2020)
 
© Depositphotos / choreographДевушка ест салат
Девушка ест салат - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© Depositphotos / choreograph
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России, научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности, академик РАН Виктор Тутельян посоветовал ограничить рацион, исключив из него весь сахар и жирную пищу, чтобы похудеть.

"Уберите все лишнее, а даже, может быть, в начале, на первом этапе, чуть больше ограничьте. Допустим, 1200-1500 килокалорий", — сказал он на пресс-конференции, отвечая на вопрос девушки, которая хочет похудеть на 15 килограмм.

По словам Тутельяна, из рациона надо полностью исключить добавленный сахар, жирные продукты, колбасы, сосиски, перейти на менее вкусное по виду нежирное вареное мясо и нежирную рыбу. Он также добавил, что для похудения потребуются сила воли и физическая активность.
Говоря о том, как быстро можно сбрасывать вес, Тутельян отметил, что три килограмма за месяц — это хороший закрепленный результат.
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