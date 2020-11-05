https://ria.ru/20201105/poisk-1583172810.html

В "Лиза Алерт" рассказали о поисках пропавшего сооснователя Skillbox

В "Лиза Алерт" рассказали о поисках пропавшего сооснователя Skillbox

К поискам сооснователя платформы Skillbox Игоря Коропова, который в ночь на воскресенье вышел из отеля в Сочи и не вернулся, подключили беспилотные летательные... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T14:11

2020-11-05T14:11

2020-11-05T15:17

сочи

происшествия

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. К поискам сооснователя платформы Skillbox Игоря Коропова, который в ночь на воскресенье вышел из отеля в Сочи и не вернулся, подключили беспилотные летательные аппараты, работа ведется настолько, "насколько это возможно", сообщил РИА Новости координатор поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Виктор Дублин.По данным СК, в ночь на 1 ноября 31-летний Коропов вышел из отеля, расположенного на улице 65 Лет Победы, и направился в сторону пирса Нижнеимеретинского порта. С тех пор местонахождение Коропова неизвестно. Ведомство объявило о начале доследственной проверки. Также полиция заявила, что материал о пропаже бизнесмена зарегистрирован, организованы поисковые отряды. К поискам подключился и поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт", а также со вторника — специалисты МЧС России на катере в море. В среду водолазы обследовали более 14 квадратных километров, однако ничего не обнаружили.

https://radiosputnik.ria.ru/20201105/rebenok-1583123587.html

сочи

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2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, происшествия