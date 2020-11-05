В "Лиза Алерт" рассказали о поисках пропавшего сооснователя Skillbox
14:11 05.11.2020 (обновлено: 15:17 05.11.2020)
© Фото : страница Игоря Коропова в соцсетиИгорь Коропов
© Фото : страница Игоря Коропова в соцсети
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. К поискам сооснователя платформы Skillbox Игоря Коропова, который в ночь на воскресенье вышел из отеля в Сочи и не вернулся, подключили беспилотные летательные аппараты, работа ведется настолько, "насколько это возможно", сообщил РИА Новости координатор поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Виктор Дублин.
По данным СК, в ночь на 1 ноября 31-летний Коропов вышел из отеля, расположенного на улице 65 Лет Победы, и направился в сторону пирса Нижнеимеретинского порта. С тех пор местонахождение Коропова неизвестно. Ведомство объявило о начале доследственной проверки. Также полиция заявила, что материал о пропаже бизнесмена зарегистрирован, организованы поисковые отряды. К поискам подключился и поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт", а также со вторника — специалисты МЧС России на катере в море. В среду водолазы обследовали более 14 квадратных километров, однако ничего не обнаружили.
"Сейчас он в поиске и по нему работают по БПЛА (беспилотные летательные аппараты) — это информация на сегодняшний день. Он не брошенный, по нему работают настолько, насколько на сегодняшний день это возможно. Сейчас это происходит в установленном режиме", — сказал Дулин.