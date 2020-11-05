https://ria.ru/20201105/pogoda-1583175617.html
Вильфанд рассказал о погоде в Москве на следующей неделе
Вильфанд рассказал о погоде в Москве на следующей неделе
Резкое понижение температуры придет в столичный регион на следующей неделе, ожидаются заморозки, сказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T14:22
2020-11-05T14:22
2020-11-05T14:22
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Резкое понижение температуры придет в столичный регион на следующей неделе, ожидаются заморозки, сказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."Уже в понедельник начинает резко меняться циркуляция (в столичном регионе - ред.), и в понедельник уже дневная температура будет около 4-5 градусов максимального значения… А уже вторник, среда, четверг ночные температуры отрицательные. Даже в понедельник небольшие морозы могут быть, легкие заморозки прогнозируются… А днем температуры будут от ноля до +5 градусов", - сказал Вильфанд журналистам.Он отметил, что до конца этой неделе жителей столичного региона ожидает погода теплее нормы.
https://ria.ru/20201029/pogoda-1582191700.html
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роман вильфанд, гидрометцентр, общество