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Вильфанд рассказал о погоде в Москве на следующей неделе
Вильфанд рассказал о погоде в Москве на следующей неделе
Резкое понижение температуры придет в столичный регион на следующей неделе, ожидаются заморозки, сказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T14:22
2020-11-05T14:22
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Резкое понижение температуры придет в столичный регион на следующей неделе, ожидаются заморозки, сказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."Уже в понедельник начинает резко меняться циркуляция (в столичном регионе - ред.), и в понедельник уже дневная температура будет около 4-5 градусов максимального значения… А уже вторник, среда, четверг ночные температуры отрицательные. Даже в понедельник небольшие морозы могут быть, легкие заморозки прогнозируются… А днем температуры будут от ноля до +5 градусов", - сказал Вильфанд журналистам.Он отметил, что до конца этой неделе жителей столичного региона ожидает погода теплее нормы.
https://ria.ru/20201029/pogoda-1582191700.html
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роман вильфанд, гидрометцентр, общество

Вильфанд рассказал о погоде в Москве на следующей неделе

14:22 05.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений ОдиноковМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Резкое понижение температуры придет в столичный регион на следующей неделе, ожидаются заморозки, сказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Уже в понедельник начинает резко меняться циркуляция (в столичном регионе - ред.), и в понедельник уже дневная температура будет около 4-5 градусов максимального значения… А уже вторник, среда, четверг ночные температуры отрицательные. Даже в понедельник небольшие морозы могут быть, легкие заморозки прогнозируются… А днем температуры будут от ноля до +5 градусов", - сказал Вильфанд журналистам.
Он отметил, что до конца этой неделе жителей столичного региона ожидает погода теплее нормы.
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