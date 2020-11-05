Москвичам пообещали последние теплые выходные
10:24 05.11.2020 (обновлено: 11:23 05.11.2020)
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Москвичей ожидают последние теплые выходные этой осени, рассказала РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"Это будут <…> дни довольно теплые с температурой воздуха на шесть-семь градусов выше климатической нормы. Седьмого числа местами возможен небольшой дождь, восьмого числа существенных осадков не ожидается. Температура воздуха в ночные часы в Москве плюс шесть — плюс восемь, по области — от трех до восьми градусов, дневная температура в городе около десяти градусов", — рассказала собеседница агентства.
Она добавила, что ожидается ветер и высокая влажность, поэтому по ощущениям будет прохладнее. В субботу, 7 ноября, порывы северо-западного ветра могут достигать 12-17 метров в секунду.
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