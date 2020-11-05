Москвичам пообещали последние теплые выходные

"Это будут <…> дни довольно теплые с температурой воздуха на шесть-семь градусов выше климатической нормы. Седьмого числа местами возможен небольшой дождь, восьмого числа существенных осадков не ожидается. Температура воздуха в ночные часы в Москве плюс шесть — плюс восемь, по области — от трех до восьми градусов, дневная температура в городе около десяти градусов", — рассказала собеседница агентства.