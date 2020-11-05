Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201105/pogoda-1583121907.html
Москвичам пообещали последние теплые выходные
Москвичам пообещали последние теплые выходные
Москвичей ожидают последние теплые выходные этой осени, рассказала РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T10:24
2020-11-05T11:23
татьяна позднякова
погода
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582145480_0:163:3352:2048_1400x0_80_0_0_50d361db5ba7bc7606e45956201e5a6e.jpg
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Москвичей ожидают последние теплые выходные этой осени, рассказала РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.Она добавила, что ожидается ветер и высокая влажность, поэтому по ощущениям будет прохладнее. В субботу, 7 ноября, порывы северо-западного ветра могут достигать 12-17 метров в секунду.
https://ria.ru/20201102/zima-1582582057.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582145480_302:0:3033:2048_1400x0_80_0_0_fc4017205451252bd7a01da41feb9358.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
татьяна позднякова, погода, москва, общество

Москвичам пообещали последние теплые выходные

10:24 05.11.2020 (обновлено: 11:23 05.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Баранов / Перейти в фотобанкМузей-заповедник "Царицыно" в Москве
Музей-заповедник Царицыно в Москве - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Владимир Баранов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Москвичей ожидают последние теплые выходные этой осени, рассказала РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

"Это будут <…> дни довольно теплые с температурой воздуха на шесть-семь градусов выше климатической нормы. Седьмого числа местами возможен небольшой дождь, восьмого числа существенных осадков не ожидается. Температура воздуха в ночные часы в Москве плюс шесть — плюс восемь, по области — от трех до восьми градусов, дневная температура в городе около десяти градусов", — рассказала собеседница агентства.

Она добавила, что ожидается ветер и высокая влажность, поэтому по ощущениям будет прохладнее. В субботу, 7 ноября, порывы северо-западного ветра могут достигать 12-17 метров в секунду.
Снегопад в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
2 ноября, 02:06
Вильфанд рассказал, какой будет зима
 
Татьяна ПоздняковаПогодаМоскваОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:08Российский космонавт может задержаться на МКС из-за полета актрисы
01:05НАСА поблагодарило космонавта Рыжикова за помощь с ремонтом на МКС
00:51Глава офиса Зеленского прокомментировал ситуацию с водой в Крыму
00:42Fox: Байден направил юристов в штаты, где проверяют иски от штаба Трампа
00:41Суд в США вынесет новый приговор россиянке Осиповой
00:36Байден заявил о скором завершении подсчета голосов
00:33Байден не сомневается в своей победе на выборах
00:30Байден призвал всех американцев к спокойствию
00:29Байден заявил, что каждый бюллетень должен быть подсчитан
00:21Григорий Лепс записал песню к исторической драме "Грозный"
00:18Штаб Трампа подал иск о недопуске наблюдателей к подсчету голосов
00:15Facebook заблокировал группу в поддержку Трампа и против "кражи выборов"
00:04В аэропорту Финляндии собаки выявляют коронавирус быстрее, чем ПЦР-тесты
23:52СК проверит данные СМИ о новых фактах в деле о наследстве Баталова
23:45На Украине назвали сроки проведения обмена "всех на всех" с Донбассом
23:44NBC: глава Пентагона Эспер подготовил прошение об отставке
23:42СК проверяет обстоятельства схода электрички с рельсов в Подмосковье
23:40В СК назвали причину смерти водителя автобуса в Новгороде
23:36В Дагестане экс-мэр получил 2,5 года колонии за превышение полномочий
23:35Собянин рассказал, как пандемия ударила по бюджету Москвы
Лента новостейМолния