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На Ямале водитель легковушки погиб в результате столкновения с поездом

На Ямале водитель легковушки погиб в результате столкновения с поездом

В Ямало-Ненецком автономном округе пассажирский поезд столкнулся с легковым авто на переезде, сообщает Уральская транспортная прокуратура в Telegram-канале. РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T07:30

2020-11-05T07:30

2020-11-05T10:34

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

свердловская железная дорога

группа газ

уфа

новый уренгой

ханты-мансийск

происшествия

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 ноя — РИА Новости. В Ямало-Ненецком автономном округе пассажирский поезд столкнулся с легковым авто на переезде, сообщает Уральская транспортная прокуратура в Telegram-канале.Авария произошла накануне на 494-м километре перегона Сывдарма — Лимбей Свердловской железной дороги. Поезд 332 Уфа — Новый Уренгой врезался в автомобиль ГАЗ, за рулем которого был мужчина 1977 года рождения. Водитель умер на месте происшествия.Транспортная прокуратура начала проверку.Как уточнили в региональном управлении ГИБДД, водитель автомобиля выехал на регулируемый железнодорожный переезд, игнорируя запрещающий сигнал светофора. Железнодорожное сообщение в связи с инцидентом было прервано на девять минут.

уфа

новый уренгой

ханты-мансийск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ямало-ненецкий автономный округ (янао), свердловская железная дорога, группа газ, уфа, новый уренгой, ханты-мансийск, происшествия