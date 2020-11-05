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На Ямале водитель легковушки погиб в результате столкновения с поездом
На Ямале водитель легковушки погиб в результате столкновения с поездом
В Ямало-Ненецком автономном округе пассажирский поезд столкнулся с легковым авто на переезде, сообщает Уральская транспортная прокуратура в Telegram-канале. РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T07:30
2020-11-05T07:30
2020-11-05T10:34
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
свердловская железная дорога
группа газ
уфа
новый уренгой
ханты-мансийск
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 ноя — РИА Новости. В Ямало-Ненецком автономном округе пассажирский поезд столкнулся с легковым авто на переезде, сообщает Уральская транспортная прокуратура в Telegram-канале.Авария произошла накануне на 494-м километре перегона Сывдарма — Лимбей Свердловской железной дороги. Поезд 332 Уфа — Новый Уренгой врезался в автомобиль ГАЗ, за рулем которого был мужчина 1977 года рождения. Водитель умер на месте происшествия.Транспортная прокуратура начала проверку.Как уточнили в региональном управлении ГИБДД, водитель автомобиля выехал на регулируемый железнодорожный переезд, игнорируя запрещающий сигнал светофора. Железнодорожное сообщение в связи с инцидентом было прервано на девять минут.
уфа
новый уренгой
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ямало-ненецкий автономный округ (янао), свердловская железная дорога, группа газ, уфа, новый уренгой, ханты-мансийск, происшествия