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В Пенсильвании рассказали, когда завершится подсчет бюллетеней

В Пенсильвании рассказали, когда завершится подсчет бюллетеней

Подавляющее большинство голосов в Пенсильвании могут подсчитать в четверг, заявила госсекретарь штата Кэти Буквар. РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T21:54

2020-11-05T21:54

2020-11-05T22:29

выборы президента сша — 2020

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ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Подавляющее большинство голосов в Пенсильвании могут подсчитать в четверг, заявила госсекретарь штата Кэти Буквар."Похоже, что сегодня у нас будет подсчитано подавляющее большинство", - сказала Буквар в эфире CNN.В Пенсильвании, где 20 выборщиков, не подсчитаны еще сотни тысяч голосов. На данном этапе президент-республиканец Дональд Трамп лидирует с отрывом менее чем в 2 процентных пункта, но кандидат-демократ Джо Байден постепенно его нагоняет. Пенсильвания необходима Трампу, чтобы "остаться в игре" и претендовать на переизбрание, но Байден для выигрыша поста президента может обойтись и без этого штата.

https://ria.ru/20201104/vybory-1582259414.html

пенсильвания

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пенсильвания, сша, в мире