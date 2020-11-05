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В Пенсильвании рассказали, когда завершится подсчет бюллетеней
В Пенсильвании рассказали, когда завершится подсчет бюллетеней
Подавляющее большинство голосов в Пенсильвании могут подсчитать в четверг, заявила госсекретарь штата Кэти Буквар. РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T21:54
2020-11-05T21:54
2020-11-05T22:29
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ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Подавляющее большинство голосов в Пенсильвании могут подсчитать в четверг, заявила госсекретарь штата Кэти Буквар."Похоже, что сегодня у нас будет подсчитано подавляющее большинство", - сказала Буквар в эфире CNN.В Пенсильвании, где 20 выборщиков, не подсчитаны еще сотни тысяч голосов. На данном этапе президент-республиканец Дональд Трамп лидирует с отрывом менее чем в 2 процентных пункта, но кандидат-демократ Джо Байден постепенно его нагоняет. Пенсильвания необходима Трампу, чтобы "остаться в игре" и претендовать на переизбрание, но Байден для выигрыша поста президента может обойтись и без этого штата.
https://ria.ru/20201104/vybory-1582259414.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пенсильвания, сша, в мире