https://ria.ru/20201105/podschet-1583265021.html

СМИ сообщили об отмене решения суда по подсчету голосов в Пенсильвании

СМИ сообщили об отмене решения суда по подсчету голосов в Пенсильвании

Верховный суд Пенсильвании отменил решение нижестоящей инстанции по иску штаба Дональда Трампа о тщательной проверке процесса подсчета бюллетеней в штате,... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T20:53

2020-11-05T20:53

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выборы президента сша — 2020

дональд трамп

пенсильвания

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Верховный суд Пенсильвании отменил решение нижестоящей инстанции по иску штаба Дональда Трампа о тщательной проверке процесса подсчета бюллетеней в штате, сообщил телеканал Fox News, со ссылкой на решение суда. Спустя несколько минут это сообщение исчезло с сайта телекомпании без объяснения причин, на сайте суда текста решения нет. Корреспондент местного радио написал в Twitter, что суд опроверг это сообщение. Других подтверждений этого пока нет."Решение (продолжать подсчет без проверки) было верным, а местный суд ошибся; штаб (Трампа) не представил доказательств, что избирательная комиссия нарушила свои полномочия...", - цитирует Fox News судебный документ.Штат Пенсильвания стал одним из четырех штатов, где республиканцы подали или намерены подать иски относительно подсчета голосов на выборах президента США. В крупнейшем городе Пенсильвании - Филадельфии - ранее в четверг приостановили подсчет голосов, поданных на выборах президента по почте.

https://ria.ru/20201104/vybory-1582259414.html

пенсильвания

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, пенсильвания, сша, в мире