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Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201105/podschet-1583265021.html
СМИ сообщили об отмене решения суда по подсчету голосов в Пенсильвании
СМИ сообщили об отмене решения суда по подсчету голосов в Пенсильвании
Верховный суд Пенсильвании отменил решение нижестоящей инстанции по иску штаба Дональда Трампа о тщательной проверке процесса подсчета бюллетеней в штате,... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T20:53
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выборы президента сша — 2020
дональд трамп
пенсильвания
сша
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ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Верховный суд Пенсильвании отменил решение нижестоящей инстанции по иску штаба Дональда Трампа о тщательной проверке процесса подсчета бюллетеней в штате, сообщил телеканал Fox News, со ссылкой на решение суда. Спустя несколько минут это сообщение исчезло с сайта телекомпании без объяснения причин, на сайте суда текста решения нет. Корреспондент местного радио написал в Twitter, что суд опроверг это сообщение. Других подтверждений этого пока нет."Решение (продолжать подсчет без проверки) было верным, а местный суд ошибся; штаб (Трампа) не представил доказательств, что избирательная комиссия нарушила свои полномочия...", - цитирует Fox News судебный документ.Штат Пенсильвания стал одним из четырех штатов, где республиканцы подали или намерены подать иски относительно подсчета голосов на выборах президента США. В крупнейшем городе Пенсильвании - Филадельфии - ранее в четверг приостановили подсчет голосов, поданных на выборах президента по почте.
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дональд трамп, пенсильвания, сша, в мире

СМИ сообщили об отмене решения суда по подсчету голосов в Пенсильвании

20:53 05.11.2020 (обновлено: 21:16 05.11.2020)
 
© AP Photo / Gene J. PuskarАкция протеста в Питтсбурге
Акция протеста в Питтсбурге - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© AP Photo / Gene J. Puskar
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ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Верховный суд Пенсильвании отменил решение нижестоящей инстанции по иску штаба Дональда Трампа о тщательной проверке процесса подсчета бюллетеней в штате, сообщил телеканал Fox News, со ссылкой на решение суда. Спустя несколько минут это сообщение исчезло с сайта телекомпании без объяснения причин, на сайте суда текста решения нет. Корреспондент местного радио написал в Twitter, что суд опроверг это сообщение. Других подтверждений этого пока нет.
"Решение (продолжать подсчет без проверки) было верным, а местный суд ошибся; штаб (Трампа) не представил доказательств, что избирательная комиссия нарушила свои полномочия...", - цитирует Fox News судебный документ.
Штат Пенсильвания стал одним из четырех штатов, где республиканцы подали или намерены подать иски относительно подсчета голосов на выборах президента США. В крупнейшем городе Пенсильвании - Филадельфии - ранее в четверг приостановили подсчет голосов, поданных на выборах президента по почте.
Итоги президентских выборов в США - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
4 ноября, 02:27Инфографика
Итоги президентских выборов в США
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампПенсильванияСШАВ мире
 
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