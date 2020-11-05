https://ria.ru/20201105/podschet-1583265021.html
СМИ сообщили об отмене решения суда по подсчету голосов в Пенсильвании
СМИ сообщили об отмене решения суда по подсчету голосов в Пенсильвании
Верховный суд Пенсильвании отменил решение нижестоящей инстанции по иску штаба Дональда Трампа о тщательной проверке процесса подсчета бюллетеней в штате,... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T20:53
2020-11-05T20:53
2020-11-05T21:16
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ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Верховный суд Пенсильвании отменил решение нижестоящей инстанции по иску штаба Дональда Трампа о тщательной проверке процесса подсчета бюллетеней в штате, сообщил телеканал Fox News, со ссылкой на решение суда. Спустя несколько минут это сообщение исчезло с сайта телекомпании без объяснения причин, на сайте суда текста решения нет. Корреспондент местного радио написал в Twitter, что суд опроверг это сообщение. Других подтверждений этого пока нет."Решение (продолжать подсчет без проверки) было верным, а местный суд ошибся; штаб (Трампа) не представил доказательств, что избирательная комиссия нарушила свои полномочия...", - цитирует Fox News судебный документ.Штат Пенсильвания стал одним из четырех штатов, где республиканцы подали или намерены подать иски относительно подсчета голосов на выборах президента США. В крупнейшем городе Пенсильвании - Филадельфии - ранее в четверг приостановили подсчет голосов, поданных на выборах президента по почте.
https://ria.ru/20201104/vybory-1582259414.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, пенсильвания, сша, в мире