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Филадельфия приостановила подсчет полученных по почте голосов
Филадельфия приостановила подсчет полученных по почте голосов
Филадельфия - крупнейший город ключевого американского штата Пенсильвания - приостановила подсчет полученных по почте бюллетеней после решения суда о допуске... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T20:03
2020-11-05T20:03
2020-11-05T20:35
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Филадельфия - крупнейший город ключевого американского штата Пенсильвания - приостановила подсчет полученных по почте бюллетеней после решения суда о допуске наблюдателей от республиканцев на подсчет голосов этом городе, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на представителей Демократической партии."Филадельфия временно приостановила подсчет присланных по почте бюллетеней незадолго до полудня четверга, чтобы рассмотреть решение суда", - передает телеканал.Президент США Дональд Трамп ранее назвал большой победой решение суда о допуске наблюдателей от республиканцев на подсчет голосов в Филадельфии.В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пенсильвания, филадельфия, сша, в мире