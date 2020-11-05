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Филадельфия приостановила подсчет полученных по почте голосов

Филадельфия приостановила подсчет полученных по почте голосов

Филадельфия - крупнейший город ключевого американского штата Пенсильвания - приостановила подсчет полученных по почте бюллетеней после решения суда о допуске... РИА Новости, 05.11.2020

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выборы президента сша — 2020

пенсильвания

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Филадельфия - крупнейший город ключевого американского штата Пенсильвания - приостановила подсчет полученных по почте бюллетеней после решения суда о допуске наблюдателей от республиканцев на подсчет голосов этом городе, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на представителей Демократической партии."Филадельфия временно приостановила подсчет присланных по почте бюллетеней незадолго до полудня четверга, чтобы рассмотреть решение суда", - передает телеканал.Президент США Дональд Трамп ранее назвал большой победой решение суда о допуске наблюдателей от республиканцев на подсчет голосов в Филадельфии.В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны.

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филадельфия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пенсильвания, филадельфия, сша, в мире