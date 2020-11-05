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Республиканцы получили допуск к месту подсчета голосов в Филадельфии

Республиканцы получили допуск к месту подсчета голосов в Филадельфии

Представители республиканцев получили судебный ордер на допуск их наблюдателей в место подсчета голосов в Филадельфии, штат Пенсильвания, заявила в четверг... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T18:55

2020-11-05T18:55

2020-11-05T18:55

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

мичиган

филадельфия

сша

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ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Представители республиканцев получили судебный ордер на допуск их наблюдателей в место подсчета голосов в Филадельфии, штат Пенсильвания, заявила в четверг журналистам сопредседатель движения "Женщина за Трампа" Пэм Бонди.Общение с прессой транслировал телеканал Fox News.По ее словам, в здание комиссии войдут 15 представителей республиканцев.Принимавший участие в общении с прессой Кори Левандовски, который работал в штабе Трампа в 2016 году, заверил, что эти люди будут стоять на минимально допустимой дистанции около двух метров от членов комиссии и следить за ходом подсчета голосов.Ранее штаб Дональда Трампа подал иск о приостановке подсчета голосов в Мичигане и Пенсильвании, ссылаясь на отсутствие доступа к отслеживанию подсчета.В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны.

https://ria.ru/20201105/vybory-1583179341.html

мичиган

филадельфия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, мичиган, филадельфия, сша, в мире