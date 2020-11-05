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Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201105/podschet-1583247910.html
Республиканцы получили допуск к месту подсчета голосов в Филадельфии
Республиканцы получили допуск к месту подсчета голосов в Филадельфии
Представители республиканцев получили судебный ордер на допуск их наблюдателей в место подсчета голосов в Филадельфии, штат Пенсильвания, заявила в четверг... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T18:55
2020-11-05T18:55
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
мичиган
филадельфия
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Представители республиканцев получили судебный ордер на допуск их наблюдателей в место подсчета голосов в Филадельфии, штат Пенсильвания, заявила в четверг журналистам сопредседатель движения "Женщина за Трампа" Пэм Бонди.Общение с прессой транслировал телеканал Fox News.По ее словам, в здание комиссии войдут 15 представителей республиканцев.Принимавший участие в общении с прессой Кори Левандовски, который работал в штабе Трампа в 2016 году, заверил, что эти люди будут стоять на минимально допустимой дистанции около двух метров от членов комиссии и следить за ходом подсчета голосов.Ранее штаб Дональда Трампа подал иск о приостановке подсчета голосов в Мичигане и Пенсильвании, ссылаясь на отсутствие доступа к отслеживанию подсчета.В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны.
https://ria.ru/20201105/vybory-1583179341.html
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дональд трамп, джо байден, мичиган, филадельфия, сша, в мире

Республиканцы получили допуск к месту подсчета голосов в Филадельфии

18:55 05.11.2020
 
© AP Photo / Matt SlocumПодсчет голосов на президентских выборах в в Филадельфии, США
Подсчет голосов на президентских выборах в в Филадельфии, США - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© AP Photo / Matt Slocum
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ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Представители республиканцев получили судебный ордер на допуск их наблюдателей в место подсчета голосов в Филадельфии, штат Пенсильвания, заявила в четверг журналистам сопредседатель движения "Женщина за Трампа" Пэм Бонди.

"Мы планируем войти в это здание прямо сейчас и наблюдать за процессом голосования", - сказала она, демонстрируя листок с ордером.

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Общение с прессой транслировал телеканал Fox News.
По ее словам, в здание комиссии войдут 15 представителей республиканцев.
Принимавший участие в общении с прессой Кори Левандовски, который работал в штабе Трампа в 2016 году, заверил, что эти люди будут стоять на минимально допустимой дистанции около двух метров от членов комиссии и следить за ходом подсчета голосов.

"Пора пролить свет на происходящее", - добавил он.

Ранее штаб Дональда Трампа подал иск о приостановке подсчета голосов в Мичигане и Пенсильвании, ссылаясь на отсутствие доступа к отслеживанию подсчета.
В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны.
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденМичиганФиладельфияСШАВ мире
 
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