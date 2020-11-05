Республиканцы получили допуск к месту подсчета голосов в Филадельфии
© AP Photo / Matt SlocumПодсчет голосов на президентских выборах в в Филадельфии, США
© AP Photo / Matt Slocum
ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Представители республиканцев получили судебный ордер на допуск их наблюдателей в место подсчета голосов в Филадельфии, штат Пенсильвания, заявила в четверг журналистам сопредседатель движения "Женщина за Трампа" Пэм Бонди.
"Мы планируем войти в это здание прямо сейчас и наблюдать за процессом голосования", - сказала она, демонстрируя листок с ордером.
Общение с прессой транслировал телеканал Fox News.
По ее словам, в здание комиссии войдут 15 представителей республиканцев.
Принимавший участие в общении с прессой Кори Левандовски, который работал в штабе Трампа в 2016 году, заверил, что эти люди будут стоять на минимально допустимой дистанции около двух метров от членов комиссии и следить за ходом подсчета голосов.
"Пора пролить свет на происходящее", - добавил он.
Ранее штаб Дональда Трампа подал иск о приостановке подсчета голосов в Мичигане и Пенсильвании, ссылаясь на отсутствие доступа к отслеживанию подсчета.
В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны.