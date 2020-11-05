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https://ria.ru/20201105/podrostok-1583134736.html
В Красноярске задержали подростков по делу об убийстве девочки
В Красноярске задержали подростков по делу об убийстве девочки
Полиция задержала четырех юношей, подозреваемых в убийстве 16-летней девушки, тело которой было найдено в реке Енисей в пригороде Красноярска, сообщили РИА... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T11:37
2020-11-05T17:14
следственный комитет россии (ск рф)
советский район
красноярск
березовский район
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 5 ноя — РИА Новости. Полиция задержала четырех юношей, подозреваемых в убийстве 16-летней девушки, тело которой было найдено в реке Енисей в пригороде Красноярска, сообщили РИА Новости в ГСУ СК региона.Отмечается, что по подозрению в причастности к убийству были найдены и задержаны четверо жителей Красноярска и Березовского района края в возрасте от 19 до 23 лет. Следственным отделом по Советскому району города Красноярска ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК России ("Убийство")."В ходе первоначальных следственных действий установлено, что в вечернее время 23 октября 2020 года подозреваемые на автомобиле привезли потерпевшую на берег реки Енисей, где в ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений, действуя совместно, задушили девушку, после чего сбросили ее тело в заводь, прикрыв бытовым мусором и ветками деревьев", — сообщили в СК региона.По данным регионального главка МВД, с заявлением о пропаже дочери в полицию обратилась мать девушки.Родители убитой в Красноярске 16-летней девушки в течение десяти дней не заявляли о ее пропаже, сообщили РИА Новости в ГСУ СК региона."Проверяющие 3 ноября во время рейда из опеки приехали к родителям девочки, и выяснилось, что ее нет дома еще с 23 октября. После этого сразу к делу подключилась полиция и следователи регионального СК, и уже 4 ноября были определены подозреваемые", — сказала собеседница агентства.В настоящее время все они задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Также СК даст оценку действиям родителей убитой девушки.По данным МВД региона, трое из четырех молодых людей ранее судимы за имущественные преступления.
https://ria.ru/20201105/sud-1583127148.html
https://ria.ru/20201104/draka-1583066564.html
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советский район
красноярск
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следственный комитет россии (ск рф), советский район, красноярск, березовский район, происшествия

В Красноярске задержали подростков по делу об убийстве девочки

11:37 05.11.2020 (обновлено: 17:14 05.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КРАСНОЯРСК, 5 ноя — РИА Новости. Полиция задержала четырех юношей, подозреваемых в убийстве 16-летней девушки, тело которой было найдено в реке Енисей в пригороде Красноярска, сообщили РИА Новости в ГСУ СК региона.
Отмечается, что по подозрению в причастности к убийству были найдены и задержаны четверо жителей Красноярска и Березовского района края в возрасте от 19 до 23 лет. Следственным отделом по Советскому району города Красноярска ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК России ("Убийство").
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"В ходе первоначальных следственных действий установлено, что в вечернее время 23 октября 2020 года подозреваемые на автомобиле привезли потерпевшую на берег реки Енисей, где в ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений, действуя совместно, задушили девушку, после чего сбросили ее тело в заводь, прикрыв бытовым мусором и ветками деревьев", — сообщили в СК региона.
По данным регионального главка МВД, с заявлением о пропаже дочери в полицию обратилась мать девушки.
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Родители убитой в Красноярске 16-летней девушки в течение десяти дней не заявляли о ее пропаже, сообщили РИА Новости в ГСУ СК региона.
"Проверяющие 3 ноября во время рейда из опеки приехали к родителям девочки, и выяснилось, что ее нет дома еще с 23 октября. После этого сразу к делу подключилась полиция и следователи регионального СК, и уже 4 ноября были определены подозреваемые", — сказала собеседница агентства.
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В настоящее время все они задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Также СК даст оценку действиям родителей убитой девушки.
По данным МВД региона, трое из четырех молодых людей ранее судимы за имущественные преступления.
 
Следственный комитет России (СК РФ)Советский районКрасноярскБерезовский районПроисшествия
 
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