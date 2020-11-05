https://ria.ru/20201105/podrostki-1583176933.html

В Иркутске подростки с игрушечным пистолетом пытались ограбить магазин

В Иркутске подростки с игрушечным пистолетом пытались ограбить магазин

Двоих подростков, которые пытались ограбить ювелирный магазин, угрожая игрушечным пистолетом, задержали в Иркутске, сообщает пресс-служба ГУМВД региона. РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T14:33

2020-11-05T14:33

2020-11-05T14:33

гумвд

иркутская область

иркутск

улан-удэ

происшествия

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ИРКУТСК, 5 ноя – РИА Новости. Двоих подростков, которые пытались ограбить ювелирный магазин, угрожая игрушечным пистолетом, задержали в Иркутске, сообщает пресс-служба ГУМВД региона.В центре Иркутска 4 ноября двое юношей 15 и 16 лет пытались ограбить ювелирный магазин.Прибывшими полицейскими у подростков был изъят игрушечный пистолет черного цвета. В процессе расследования удалось выяснить, что у нападавших было трое сообщников. Их задержали на железнодорожном вокзале. Все пятеро несовершеннолетних прибыли в Иркутск из Улан-Удэ. В Бурятии они числились без вести пропавшими. Двое налетчиков ранее уже попадали в поле зрение полиции по уголовному делу о краже.Следственным отделом СУСК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ - разбой, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья, группой лиц по предварительному сговору с применением предметов, используемых в качестве оружия. Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

https://ria.ru/20201019/maski-1580429220.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, иркутская область, иркутск, улан-удэ, происшествия