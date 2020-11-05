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В Иркутске подростки с игрушечным пистолетом пытались ограбить магазин
В Иркутске подростки с игрушечным пистолетом пытались ограбить магазин
Двоих подростков, которые пытались ограбить ювелирный магазин, угрожая игрушечным пистолетом, задержали в Иркутске, сообщает пресс-служба ГУМВД региона. РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T14:33
2020-11-05T14:33
гумвд
иркутская область
иркутск
улан-удэ
происшествия
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ИРКУТСК, 5 ноя – РИА Новости. Двоих подростков, которые пытались ограбить ювелирный магазин, угрожая игрушечным пистолетом, задержали в Иркутске, сообщает пресс-служба ГУМВД региона.В центре Иркутска 4 ноября двое юношей 15 и 16 лет пытались ограбить ювелирный магазин.Прибывшими полицейскими у подростков был изъят игрушечный пистолет черного цвета. В процессе расследования удалось выяснить, что у нападавших было трое сообщников. Их задержали на железнодорожном вокзале. Все пятеро несовершеннолетних прибыли в Иркутск из Улан-Удэ. В Бурятии они числились без вести пропавшими. Двое налетчиков ранее уже попадали в поле зрение полиции по уголовному делу о краже.Следственным отделом СУСК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ - разбой, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья, группой лиц по предварительному сговору с применением предметов, используемых в качестве оружия. Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.
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гумвд, иркутская область, иркутск, улан-удэ, происшествия

В Иркутске подростки с игрушечным пистолетом пытались ограбить магазин

14:33 05.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 5 ноя – РИА Новости. Двоих подростков, которые пытались ограбить ювелирный магазин, угрожая игрушечным пистолетом, задержали в Иркутске, сообщает пресс-служба ГУМВД региона.
В центре Иркутска 4 ноября двое юношей 15 и 16 лет пытались ограбить ювелирный магазин.
"Двое молодых людей зашли в помещение магазина и под угрозой предмета, похожего на пистолет, сообщили, что это ограбление. Один из сотрудников магазина успел нажать тревожную кнопку, после чего прибыл экипаж частного охранного предприятия и задержал двух юношей", - говорится в сообщении.
Прибывшими полицейскими у подростков был изъят игрушечный пистолет черного цвета. В процессе расследования удалось выяснить, что у нападавших было трое сообщников. Их задержали на железнодорожном вокзале. Все пятеро несовершеннолетних прибыли в Иркутск из Улан-Удэ. В Бурятии они числились без вести пропавшими. Двое налетчиков ранее уже попадали в поле зрение полиции по уголовному делу о краже.
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Следственным отделом СУСК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ - разбой, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья, группой лиц по предварительному сговору с применением предметов, используемых в качестве оружия. Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.
 
ГУМВДИркутская областьИркутскУлан-УдэПроисшествия
 
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