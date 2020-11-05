https://ria.ru/20201105/pochta-1583280033.html

В США будут дважды проверять почтовые отделения, где принимают бюллетени

В США будут дважды проверять почтовые отделения, где принимают бюллетени

Федеральный судья в США издал ордер о проверках дважды в сутки всех почтовых отделений в штатах, которые продолжают принимать избирательные бюллетени, сообщает... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T23:17

2020-11-05T23:17

2020-11-05T23:34

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Федеральный судья в США издал ордер о проверках дважды в сутки всех почтовых отделений в штатах, которые продолжают принимать избирательные бюллетени, сообщает портал Law&Crime.Согласно постановлению судьи Эммета Салливана, почтовые отделения в этих штатах должны проводить утреннюю и дневную проверку в поисках поступивших бюллетеней, для того чтобы обеспечить их своевременную доставку.В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны.Ряд штатов, например, Северная Каролина и Пенсильвания, продолжают прием отправленных по почте бюллетеней и после дня выборов, главное, чтобы штамп об отправке датировался до 3 ноября.

https://ria.ru/20201105/vybory-1583179341.html

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, в мире