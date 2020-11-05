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Миссия ОБСЕ пока не обнаружила нарушений при голосовании в США по почте
Миссия ОБСЕ пока не обнаружила нарушений при голосовании в США по почте
Миссия ОБСЕ пока не обнаружила нарушений при голосовании в США по почте. РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T01:47
2020-11-05T01:47
2020-11-05T01:47
выборы президента сша — 2020
обсе
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ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Миссия ОБСЕ пока не обнаружила нарушений при голосовании в США по почте."Почтовая служба США открыла для нас свои отделения во многих округах, так что мы могли наблюдать весь процесс. На сегодняшний день нет нарушений, о которых можно было бы сообщить", - заявила глава специальной комиссии ОБСЕ по оценке выборов Урсула Гачек на пресс-конференции в Вашингтоне.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обсе, вашингтон (город), сша, в мире