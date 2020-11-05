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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201105/pochta-1583093392.html
Миссия ОБСЕ пока не обнаружила нарушений при голосовании в США по почте
Миссия ОБСЕ пока не обнаружила нарушений при голосовании в США по почте
Миссия ОБСЕ пока не обнаружила нарушений при голосовании в США по почте. РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T01:47
2020-11-05T01:47
выборы президента сша — 2020
обсе
вашингтон (город)
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Миссия ОБСЕ пока не обнаружила нарушений при голосовании в США по почте."Почтовая служба США открыла для нас свои отделения во многих округах, так что мы могли наблюдать весь процесс. На сегодняшний день нет нарушений, о которых можно было бы сообщить", - заявила глава специальной комиссии ОБСЕ по оценке выборов Урсула Гачек на пресс-конференции в Вашингтоне.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;&gt;
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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обсе, вашингтон (город), сша, в мире

Миссия ОБСЕ пока не обнаружила нарушений при голосовании в США по почте

01:47 05.11.2020
 
© AP Photo / Paula BronsteinВыемка бюллетеней из урны для голосования на избирательном участке в Портленде
Выемка бюллетеней из урны для голосования на избирательном участке в Портленде - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© AP Photo / Paula Bronstein
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ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Миссия ОБСЕ пока не обнаружила нарушений при голосовании в США по почте.
"Почтовая служба США открыла для нас свои отделения во многих округах, так что мы могли наблюдать весь процесс. На сегодняшний день нет нарушений, о которых можно было бы сообщить", - заявила глава специальной комиссии ОБСЕ по оценке выборов Урсула Гачек на пресс-конференции в Вашингтоне.
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
 
Выборы президента США — 2020ОБСЕВашингтон (город)СШАВ мире
 
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