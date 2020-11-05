https://ria.ru/20201105/pochta-1583093392.html

Миссия ОБСЕ пока не обнаружила нарушений при голосовании в США по почте

Миссия ОБСЕ пока не обнаружила нарушений при голосовании в США по почте

Миссия ОБСЕ пока не обнаружила нарушений при голосовании в США по почте. РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T01:47

2020-11-05T01:47

2020-11-05T01:47

выборы президента сша — 2020

обсе

вашингтон (город)

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Миссия ОБСЕ пока не обнаружила нарушений при голосовании в США по почте."Почтовая служба США открыла для нас свои отделения во многих округах, так что мы могли наблюдать весь процесс. На сегодняшний день нет нарушений, о которых можно было бы сообщить", - заявила глава специальной комиссии ОБСЕ по оценке выборов Урсула Гачек на пресс-конференции в Вашингтоне.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

вашингтон (город)

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, вашингтон (город), сша, в мире