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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201105/pobeda-1583175419.html
Эксперт рассказал, чья победа на выборах в США выгодна Ирану
Эксперт рассказал, чья победа на выборах в США выгодна Ирану
Ирану подойдет как победа Дональда Трампа, так и Джо Байдена на президентских выборах в США, поскольку республиканец ускорит закат Америки, а демократ признал... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T14:21
2020-11-05T14:21
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
тегеран (город)
вашингтон (город)
сша
в мире
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ТЕГЕРАН, 5 ноя – РИА Новости, Антон Быстров. Ирану подойдет как победа Дональда Трампа, так и Джо Байдена на президентских выборах в США, поскольку республиканец ускорит закат Америки, а демократ признал провал политики в отношении Тегерана, считает иранский эксперт-американист Фуад Изади.Эксперт подчеркнул, что безуспешность проводимой при Трампе политики подтолкнет Вашингтон к поиску новых вариантов действий в отношении Тегерана.В случае с Байденом это могло бы быть возвращение в ядерную сделку или "начало процесса возвращения в нее", добавил Изади, отметив, что демократ "не испытывает враждебного отношения к соглашению".Трамп, если снова окажется в Белом доме, так или иначе будет нуждаться в "более реалистичном подходе к Ирану", убежден эксперт.Во вторник в США прошли выборы президента страны. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы".Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов. При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20201105/tramp-1583133232.html
https://ria.ru/20201105/svpd-1583160182.html
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дональд трамп, джо байден, тегеран (город), вашингтон (город), сша, в мире

Эксперт рассказал, чья победа на выборах в США выгодна Ирану

14:21 05.11.2020
 
© AP Photo / Ringo H.W. ChiuПолиция во время акции протеста в Лос-Анджелесе
Полиция во время акции протеста в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© AP Photo / Ringo H.W. Chiu
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 5 ноя – РИА Новости, Антон Быстров. Ирану подойдет как победа Дональда Трампа, так и Джо Байдена на президентских выборах в США, поскольку республиканец ускорит закат Америки, а демократ признал провал политики в отношении Тегерана, считает иранский эксперт-американист Фуад Изади.

На мой взгляд, Ирану подойдут оба. Байден заявлял, что политика максимального давления Трампа (на Тегеран) провалилась, США использовали всевозможные инструменты, так и не достигнув своих целей, это уже положительный момент", - сказал он РИА Новости.

Протесты в США после выборов президента
© AP Photo / Matt Slocum

Демонстранты вышли на улицы Филадельфии, Портленда, Лос-Анджелеса, Нью-Йорка, Орегона.

Протестующие в Филадельфии в ночь подсчета голосов на выборах президента США
1 из 14

Демонстранты вышли на улицы Филадельфии, Портленда, Лос-Анджелеса, Нью-Йорка, Орегона.

© AP Photo / Matt Slocum
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez

В центре Портленда протестующие начали бить витрины и кидать в полицейских разные предметы. Группа людей сожгла флаг США.

Протестующие в Портленде поджигают американский флаг
2 из 14

В центре Портленда протестующие начали бить витрины и кидать в полицейских разные предметы. Группа людей сожгла флаг США.

© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez

Задержаны как минимум десять человек.

Акция протеста в Портленде
3 из 14

Задержаны как минимум десять человек.

© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
© REUTERS / Goran Tomasevic

У одного из задержанных изъяли винтовку, патроны, самодельную взрывчатку и баллончики с краской.

Женщина c оружием во время акции протеста в Портленде, штат Орегон, США. 4 ноября 2020 года
4 из 14

У одного из задержанных изъяли винтовку, патроны, самодельную взрывчатку и баллончики с краской.

© REUTERS / Goran Tomasevic
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez

Полиция объявила беспорядки в городе бунтом.

Полицейские задерживают протестующего в Портленде, штат Орегон, США
5 из 14

Полиция объявила беспорядки в городе бунтом.

© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
© REUTERS / Goran Tomasevic

Власти штата Орегон направили в Портленд подразделения Нацгвардии.

Акция протеста в Портленде, штат Орегон, США
6 из 14

Власти штата Орегон направили в Портленд подразделения Нацгвардии.

© REUTERS / Goran Tomasevic
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

В Нью-Йорке часть протестующих потребовала учета всех голосов на выборах президента.

Протестующие на улице Нью-Йорка в ночь подсчета голосов на выборах президента США
7 из 14

В Нью-Йорке часть протестующих потребовала учета всех голосов на выборах президента.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

"Президент (Дональд Трамп. — Прим. ред.) говорит, что хочет остановить подсчет в определенных районах. Это несправедливо", — сказал один из участников акции.

Люди на улице Нью-Йорка в ночь подсчета голосов на выборах президента США
8 из 14

"Президент (Дональд Трамп. — Прим. ред.) говорит, что хочет остановить подсчет в определенных районах. Это несправедливо", — сказал один из участников акции.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Мирные демонстрации на Манхэттене со временем переросли в столкновения с полицейскими.

Протестующие на улице Нью-Йорка в ночь подсчета голосов на выборах президента США
9 из 14

Мирные демонстрации на Манхэттене со временем переросли в столкновения с полицейскими.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Протестующие ненадолго перекрыли автомобильное движение и выкрикивали лозунги с призывами к поджогу полицейских участков.

Сотрудники полиции на улице Нью-Йорка в ночь подсчета голосов на выборах президента США
10 из 14

Протестующие ненадолго перекрыли автомобильное движение и выкрикивали лозунги с призывами к поджогу полицейских участков.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Jeenah Moon

Полиция вытеснила демонстрантов с улицы и попыталась сдержать их на тротуарах. Движущихся по проезжей части начали задерживать.

Акция протеста на Манхэттене, Нью-Йорк
11 из 14

Полиция вытеснила демонстрантов с улицы и попыталась сдержать их на тротуарах. Движущихся по проезжей части начали задерживать.

© REUTERS / Jeenah Moon
© REUTERS / Jeenah Moon

Полиция Нью-Йорка пообещала не жалеть тех, кто попытается использовать мирные протесты в целях эскалации насилия.

Акция протеста на Манхэттене, Нью-Йорк
12 из 14

Полиция Нью-Йорка пообещала не жалеть тех, кто попытается использовать мирные протесты в целях эскалации насилия.

© REUTERS / Jeenah Moon
© AP Photo / Ringo H.W. Chiu

В Лос-Анджелесе демонстранты блокировали железнодорожные пути и отказывались расходиться.

Полиция во время акции протеста в Лос-Анджелесе
13 из 14

В Лос-Анджелесе демонстранты блокировали железнодорожные пути и отказывались расходиться.

© AP Photo / Ringo H.W. Chiu
© REUTERS / Nicholas Pfosi

Не остался в стороне от протестов и Миннеаполис, СМИ сообщили о массовых задержаниях в городе.

Протестующие в Миннеаполисе, штат Миннесота, США
14 из 14

Не остался в стороне от протестов и Миннеаполис, СМИ сообщили о массовых задержаниях в городе.

© REUTERS / Nicholas Pfosi
1 из 14

Демонстранты вышли на улицы Филадельфии, Портленда, Лос-Анджелеса, Нью-Йорка, Орегона.

© AP Photo / Matt Slocum
2 из 14

В центре Портленда протестующие начали бить витрины и кидать в полицейских разные предметы. Группа людей сожгла флаг США.

© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
3 из 14

Задержаны как минимум десять человек.

© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
4 из 14

У одного из задержанных изъяли винтовку, патроны, самодельную взрывчатку и баллончики с краской.

© REUTERS / Goran Tomasevic
5 из 14

Полиция объявила беспорядки в городе бунтом.

© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
6 из 14

Власти штата Орегон направили в Портленд подразделения Нацгвардии.

© REUTERS / Goran Tomasevic
7 из 14

В Нью-Йорке часть протестующих потребовала учета всех голосов на выборах президента.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
8 из 14

"Президент (Дональд Трамп. — Прим. ред.) говорит, что хочет остановить подсчет в определенных районах. Это несправедливо", — сказал один из участников акции.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
9 из 14

Мирные демонстрации на Манхэттене со временем переросли в столкновения с полицейскими.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
10 из 14

Протестующие ненадолго перекрыли автомобильное движение и выкрикивали лозунги с призывами к поджогу полицейских участков.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
11 из 14

Полиция вытеснила демонстрантов с улицы и попыталась сдержать их на тротуарах. Движущихся по проезжей части начали задерживать.

© REUTERS / Jeenah Moon
12 из 14

Полиция Нью-Йорка пообещала не жалеть тех, кто попытается использовать мирные протесты в целях эскалации насилия.

© REUTERS / Jeenah Moon
13 из 14

В Лос-Анджелесе демонстранты блокировали железнодорожные пути и отказывались расходиться.

© AP Photo / Ringo H.W. Chiu
14 из 14

Не остался в стороне от протестов и Миннеаполис, СМИ сообщили о массовых задержаниях в городе.

© REUTERS / Nicholas Pfosi
Эксперт подчеркнул, что безуспешность проводимой при Трампе политики подтолкнет Вашингтон к поиску новых вариантов действий в отношении Тегерана.
В случае с Байденом это могло бы быть возвращение в ядерную сделку или "начало процесса возвращения в нее", добавил Изади, отметив, что демократ "не испытывает враждебного отношения к соглашению".
Президент США Дональд Трамп делает заявление относительно первых результатов президентских выборов в США - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
Вчера, 11:27
Звонил и кричал. Трамп взбесился из-за публикаций о лидерстве Байдена
"Трамп стал причиной новых вызовов в самих США, нарушив в стране порядок. Для ряда стран, которые находятся под американским давлением, например, для Ирана, внутренние противоречия в Америке также подойдут. Его переизбрание ускорит закат США. С этой точки зрения победа Трампа для нас может быть хороша", - отметил американист.
Трамп, если снова окажется в Белом доме, так или иначе будет нуждаться в "более реалистичном подходе к Ирану", убежден эксперт.
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
Вчера, 13:17Выборы президента США — 2020
Косачев рассказал, как победа Байдена может повлиять на СВПД
"В любом случае любой из них будет беспроигрышным вариантом для Ирана", - подытожил Изади.
Во вторник в США прошли выборы президента страны. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы".
Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов. При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков.
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденТегеран (город)Вашингтон (город)СШАВ мире
 
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