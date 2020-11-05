https://ria.ru/20201105/pobeda-1583175419.html

Эксперт рассказал, чья победа на выборах в США выгодна Ирану

Эксперт рассказал, чья победа на выборах в США выгодна Ирану

Ирану подойдет как победа Дональда Трампа, так и Джо Байдена на президентских выборах в США, поскольку республиканец ускорит закат Америки, а демократ признал... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T14:21

2020-11-05T14:21

2020-11-05T14:21

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

тегеран (город)

вашингтон (город)

сша

в мире

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ТЕГЕРАН, 5 ноя – РИА Новости, Антон Быстров. Ирану подойдет как победа Дональда Трампа, так и Джо Байдена на президентских выборах в США, поскольку республиканец ускорит закат Америки, а демократ признал провал политики в отношении Тегерана, считает иранский эксперт-американист Фуад Изади.Эксперт подчеркнул, что безуспешность проводимой при Трампе политики подтолкнет Вашингтон к поиску новых вариантов действий в отношении Тегерана.В случае с Байденом это могло бы быть возвращение в ядерную сделку или "начало процесса возвращения в нее", добавил Изади, отметив, что демократ "не испытывает враждебного отношения к соглашению".Трамп, если снова окажется в Белом доме, так или иначе будет нуждаться в "более реалистичном подходе к Ирану", убежден эксперт.Во вторник в США прошли выборы президента страны. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы".Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов. При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

https://radiosputnik.ria.ru/20201105/tramp-1583133232.html

https://ria.ru/20201105/svpd-1583160182.html

тегеран (город)

вашингтон (город)

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, тегеран (город), вашингтон (город), сша, в мире