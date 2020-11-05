https://ria.ru/20201105/platskart-1582721946.html

Личное пространство и длинные полки: чем нравится новый концепт плацкарта

Личное пространство и длинные полки: чем нравится новый концепт плацкарта

Холдинг "РЖД" подвел предварительные итоги опроса о концепции нового плацкартного вагона. С 2 по 16 октября макет был представлен на площади у Павелецкого... РИА Новости, 05.11.2020

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федеральная пассажирская компания

трансмашхолдинг

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Холдинг "РЖД" подвел предварительные итоги опроса о концепции нового плацкартного вагона. С 2 по 16 октября макет был представлен на площади у Павелецкого вокзала в Москве, за это время концепт осмотрели около 6 тысяч человек, при этом 3,5 тысячи из них оставили о нем свое мнение.Положительную оценку проекту дали 82% респондентов, почти половина поставила отметку "очень понравилось". Мнения посетителей будут учтены при доработке проекта вагона.Новый вагон сделан в габарите "Т", который раньше был стандартом лишь для пригородных поездов. Он на 28 сантиметров в ширину и на 73 саниметров в длину больше обычного вагона для поездов дальнего следования. Благодаря этому, внутри стало больше места для сна и хранения багажа. А за счет перекомпоновки пространства удалось удлинить пассажирский салон практически на три метра. В купейном отсеке полки стали длиннее на 15 сантиметров, а боковые места – на 12 сантиметров.Как отмечают эксперты отрасли, c разработкой нового плацкарта перспективная линейка продукции "Трансмашхолдинга" в габарите "Т" будет включать все существующие модели вагонов локомотивной тяги.Концепт предполагает создание персонального пространства за счет индивидуальной настройки параметров комфорта (свет, направление воздуха), личных розеток, USB-разъемов и полочек для гаджетов, а также шторок, которыми можно отгородить свое спальное место. При этом пассажиры смежных мест разных купе могут беспрепятственно общаться, благодаря сдвижной перегородке, встроенной в стену. Она закрывается на ключ, поэтому открыть ее можно только по обоюдному согласию. Он особо отметил заботу разработчиков о личном пространстве пассажиров. По словам Иванкина, создание персонального пространства в плацкарте решает и еще одну важную проблему – уменьшает риск распространения инфекций. К тому же, начиная с 2010 года, все пассажирские вагоны производства Тверского вагоностроительного завода, который входит в "Трансмашхолдинг", оборудуются установками обеззараживания воздуха. Они минимизируют риски распространения заболеваний, передающихся воздушно-капельным путём, в том числе вирусных, между пассажирами через систему вентиляции вагона. В новых плацкартах есть и установки обеззараживания воды – они расположены около водяного бака вагона и работают постоянно.Особое внимание уделено гигиене: туалеты выполнены в концепции биобезопасного дизайна с бесконтактными кранами, сенсорными дозаторами мыла и электросушилками для рук. Установлены ультрафиолетовые лампы, которые автоматически обеззараживают поверхности после каждого посетителя в тот момент, когда в помещении никого нет. Одним из главных преимуществ новых вагонов стало появление отдельно расположенной душевой кабины, которая также дезинфицируется с помощью ультрафиолетовых ламп. В тамбурах плацкарта появились переходные мостики, так что в вагон легко входить с чемоданом. Автоматические двери в пассажирский салон работают от датчика движения, что также минимизирует контакты с поверхностями, а значит, и риски заражения. Концепт плацкартного вагона стал логичным продолжением одной из трех концепций, представленных "Трансмашхолдингом" в прошлом году. Вместе с Федеральной пассажирской компанией (ФПК) производитель демонстрировал его на выставке "Транспорт России", вокзалах Москвы и Адлера. Тогда предложенный дизайн интерьера понравился 93% респондентам, комфорт – 88%. Некоторые пассажиры отметили, что им бы хотелось расширить пространство вагона и увеличить площадь спальных мест. Именно это конструкторы и сделали в габарите "Т".Новые вагоны планируют запустить в производство в ближайшее время. На Тверском вагоностроительном заводе ожидают, что во второй половине 2021 года будут получены сертификаты на три типа вагонов: купейные, некупейные и штабные. В холдинге РЖД предполагают, что первые сформированные из них поезда отправятся на юг России. Новые вагоны для холдинга производятся и сейчас в рамках договора на поставку 3730 пассажирских вагонов локомотивной тяги, который в феврале 2019 года Тверской вагоностроительный завод подписал с ФПК. В этом году на железную дорогу уже поступило 103 двухэтажных вагона и 310 – одноэтажных двухвагонных сцепов. "В двухвагонных сцепах за счет ликвидации служебного купе проводников в одном из вагонов увеличивается пространство, которое можно использовать под другие цели. Например, здесь располагается вендинговый автомат с напитками и продуктами питания, также появилось место для совмещенной с туалетом душевой кабины. Из одного служебного купе проводник может следить за техническим состоянием сразу в двух вагонах. Можно обойтись меньшим количеством персонала для обслуживания состава и пассажиров. Это экономия эксплуатационных расходов, при этом у пассажиров появляется очень важная возможность - принять душ в пути", - отмечает руководитель Центра независимых комплексных транспортных исследований Российского университета транспорта Алексей Колин. Двухвагонные сцепы также оборудованы системами обеззараживания воздуха и воды. А вместо традиционного титана в них установлены пурифайеры – аппараты для раздачи горячей и холодной воды из системы водоснабжения вагона. Перед подачей она дополнительно обеззараживается ультрафиолетом. В штабных вагонах этой модели имеется специальное купе для маломобильных пассажиров. В нем более широкие двери и есть место для крепления коляски. Душ и туалет также более просторные.Купейные, плацкартные и штабные вагоны, выполненные в виде двухвагонного сцепа, уже курсируют из Москвы в Белгород, Владивосток, Волгоград, Читу, Балаково и Псков.

https://ria.ru/20201002/vagon-1578085973.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная пассажирская компания, трансмашхолдинг, новости компаний - экономика