Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201105/plan-1583191500.html
Источник: в Москве ожидают рассмотрения нового плана Киева по Донбассу
Источник: в Москве ожидают рассмотрения нового плана Киева по Донбассу
Новый план Киева по урегулированию в Донбассе официально не поступал в контактную группу, он является ответом на дорожную карту Донецка и Луганска, которая была РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T15:34
2020-11-05T16:18
дмитрий песков
донбасс
киев
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575899108_0:155:3092:1894_1400x0_80_0_0_8a386613b07196c91fc5782c06c4e03c.jpg
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Новый план Киева по урегулированию в Донбассе официально не поступал в контактную группу, он является ответом на дорожную карту Донецка и Луганска, которая была представлена еще в сентябре и которая полностью соответствует минскому комплексу мер, сообщил РИА Новости российский информированный источник.Ранее советник по информационной политике делегации Киева в контактной группе Алексей Арестович заявил, что делегация разработала "план совместных шагов", который предполагает "вывод незаконных формирований и наемников" из Донбасса в начале 2021 года, что позволит провести местные выборы на этих территориях 31 марта.По его словам, Донецк и Луганск свой проект плана действий, дорожной карты, представили еще в конце сентября. "Он полностью соответствует комплексу мер и был ранее опубликован в СМИ. Украинский проект - это ответ на план, предложенный Донбассом", - пояснил источник.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новый украинский план по урегулированию в Донбассе расходится с минскими договоренностями.
донбасс
киев
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575899108_181:0:2912:2048_1400x0_80_0_0_d03ee4b16c27dee9d4e9d8a5b6995747.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий песков, донбасс, киев, в мире

Источник: в Москве ожидают рассмотрения нового плана Киева по Донбассу

15:34 05.11.2020 (обновлено: 16:18 05.11.2020)
 
© РИА НовостиРаботы по оборудованию КПВВ "Луганск - Счастье" у линии соприкосновения в Донбассе
Работы по оборудованию КПВВ Луганск - Счастье у линии соприкосновения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Новый план Киева по урегулированию в Донбассе официально не поступал в контактную группу, он является ответом на дорожную карту Донецка и Луганска, которая была представлена еще в сентябре и которая полностью соответствует минскому комплексу мер, сообщил РИА Новости российский информированный источник.
Ранее советник по информационной политике делегации Киева в контактной группе Алексей Арестович заявил, что делегация разработала "план совместных шагов", который предполагает "вывод незаконных формирований и наемников" из Донбасса в начале 2021 года, что позволит провести местные выборы на этих территориях 31 марта.
"От Киева проект плана действий официально в контактную группу пока не поступал", - сказал собеседник РИА Новости.
По его словам, Донецк и Луганск свой проект плана действий, дорожной карты, представили еще в конце сентября. "Он полностью соответствует комплексу мер и был ранее опубликован в СМИ. Украинский проект - это ответ на план, предложенный Донбассом", - пояснил источник.
Минские соглашения - РИА Новости, 1920, 09.12.2019
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
"Ожидаем что оба проекта будут обсуждаться на заседании контактной группы 10-11 ноября", - отметил он.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новый украинский план по урегулированию в Донбассе расходится с минскими договоренностями.
 
Дмитрий ПесковДонбассКиевВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:08Российский космонавт может задержаться на МКС из-за полета актрисы
01:05НАСА поблагодарило космонавта Рыжикова за помощь с ремонтом на МКС
00:51Глава офиса Зеленского прокомментировал ситуацию с водой в Крыму
00:42Fox: Байден направил юристов в штаты, где проверяют иски от штаба Трампа
00:41Суд в США вынесет новый приговор россиянке Осиповой
00:36Байден заявил о скором завершении подсчета голосов
00:33Байден не сомневается в своей победе на выборах
00:30Байден призвал всех американцев к спокойствию
00:29Байден заявил, что каждый бюллетень должен быть подсчитан
00:21Григорий Лепс записал песню к исторической драме "Грозный"
00:18Штаб Трампа подал иск о недопуске наблюдателей к подсчету голосов
00:15Facebook заблокировал группу в поддержку Трампа и против "кражи выборов"
00:04В аэропорту Финляндии собаки выявляют коронавирус быстрее, чем ПЦР-тесты
23:52СК проверит данные СМИ о новых фактах в деле о наследстве Баталова
23:45На Украине назвали сроки проведения обмена "всех на всех" с Донбассом
23:44NBC: глава Пентагона Эспер подготовил прошение об отставке
23:42СК проверяет обстоятельства схода электрички с рельсов в Подмосковье
23:40В СК назвали причину смерти водителя автобуса в Новгороде
23:36В Дагестане экс-мэр получил 2,5 года колонии за превышение полномочий
23:35Собянин рассказал, как пандемия ударила по бюджету Москвы
Лента новостейМолния