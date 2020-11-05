Источник: в Москве ожидают рассмотрения нового плана Киева по Донбассу
15:34 05.11.2020 (обновлено: 16:18 05.11.2020)
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Новый план Киева по урегулированию в Донбассе официально не поступал в контактную группу, он является ответом на дорожную карту Донецка и Луганска, которая была представлена еще в сентябре и которая полностью соответствует минскому комплексу мер, сообщил РИА Новости российский информированный источник.
Ранее советник по информационной политике делегации Киева в контактной группе Алексей Арестович заявил, что делегация разработала "план совместных шагов", который предполагает "вывод незаконных формирований и наемников" из Донбасса в начале 2021 года, что позволит провести местные выборы на этих территориях 31 марта.
"От Киева проект плана действий официально в контактную группу пока не поступал", - сказал собеседник РИА Новости.
По его словам, Донецк и Луганск свой проект плана действий, дорожной карты, представили еще в конце сентября. "Он полностью соответствует комплексу мер и был ранее опубликован в СМИ. Украинский проект - это ответ на план, предложенный Донбассом", - пояснил источник.
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"Ожидаем что оба проекта будут обсуждаться на заседании контактной группы 10-11 ноября", - отметил он.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новый украинский план по урегулированию в Донбассе расходится с минскими договоренностями.