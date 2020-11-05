https://ria.ru/20201105/plan-1583191500.html

Источник: в Москве ожидают рассмотрения нового плана Киева по Донбассу

Источник: в Москве ожидают рассмотрения нового плана Киева по Донбассу

Новый план Киева по урегулированию в Донбассе официально не поступал в контактную группу, он является ответом на дорожную карту Донецка и Луганска, которая была РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T15:34

2020-11-05T15:34

2020-11-05T16:18

дмитрий песков

донбасс

киев

в мире

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Новый план Киева по урегулированию в Донбассе официально не поступал в контактную группу, он является ответом на дорожную карту Донецка и Луганска, которая была представлена еще в сентябре и которая полностью соответствует минскому комплексу мер, сообщил РИА Новости российский информированный источник.Ранее советник по информационной политике делегации Киева в контактной группе Алексей Арестович заявил, что делегация разработала "план совместных шагов", который предполагает "вывод незаконных формирований и наемников" из Донбасса в начале 2021 года, что позволит провести местные выборы на этих территориях 31 марта.По его словам, Донецк и Луганск свой проект плана действий, дорожной карты, представили еще в конце сентября. "Он полностью соответствует комплексу мер и был ранее опубликован в СМИ. Украинский проект - это ответ на план, предложенный Донбассом", - пояснил источник.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новый украинский план по урегулированию в Донбассе расходится с минскими договоренностями.

донбасс

киев

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, донбасс, киев, в мире