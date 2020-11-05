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Округ в Пенсильвании приостановил подсчет голосов

Округ в Пенсильвании приостановил подсчет голосов

Округ Аллегени, где расположен второй по величине город Пенсильвании Питтсбург, приостановил подсчет голосов до утра пятницы, написала в Twitter член... РИА Новости, 05.11.2020

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выборы президента сша — 2020

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ВАШИНГТОН, 5 ноя — РИА Новости. Округ Аллегени, где расположен второй по величине город Пенсильвании Питтсбург, приостановил подсчет голосов до утра пятницы, написала в Twitter член избирательной комиссии округа Бетани Халлэм.По ее словам, речь идет о 35 413 оставшихся бюллетенях.В задержке она обвинила членов законодательного собрания Пенсильвании от республиканцев, которые в день голосования запретили вести подсчет до 7 утра.По ее словам, все необработанные бюллетени находятся "в клетках" под круглосуточным наблюдением сотрудников службы безопасности и 30 видеокамер.Также, по данным телеканала NBC News, в крупнейшем городе штата Филадельфии приостановили подсчет бюллетеней, полученных по почте. Это произошло после решения суда о допуске наблюдателей от республиканцев на подсчет голосов в городе.В Пенсильвании с небольшим отрывом лидирует действующий президент Дональд Трамп.В США 3 ноября прошли президентские выборы. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. По данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует Байден, для окончательной победы ему осталось получить голоса шести выборщиков.

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пенсильвания

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Алексей Богдановский: зачем Трамп требует остановить подсчет голосов Зачем Трамп требует остановить подсчет, если текущие цифры отдают победу Байдену - объясняет корреспондент РИА Новости Алексей Богдановский 2020-11-05T20:13 true PT1M04S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, питтсбург, пенсильвания, сша, в мире