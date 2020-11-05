https://ria.ru/20201105/pittsburg-1583260215.html
Округ в Пенсильвании приостановил подсчет голосов
Округ в Пенсильвании приостановил подсчет голосов
Округ Аллегени, где расположен второй по величине город Пенсильвании Питтсбург, приостановил подсчет голосов до утра пятницы, написала в Twitter член... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T20:13
2020-11-05T20:13
2020-11-05T21:07
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
питтсбург
пенсильвания
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 5 ноя — РИА Новости. Округ Аллегени, где расположен второй по величине город Пенсильвании Питтсбург, приостановил подсчет голосов до утра пятницы, написала в Twitter член избирательной комиссии округа Бетани Халлэм.По ее словам, речь идет о 35 413 оставшихся бюллетенях.В задержке она обвинила членов законодательного собрания Пенсильвании от республиканцев, которые в день голосования запретили вести подсчет до 7 утра.По ее словам, все необработанные бюллетени находятся "в клетках" под круглосуточным наблюдением сотрудников службы безопасности и 30 видеокамер.Также, по данным телеканала NBC News, в крупнейшем городе штата Филадельфии приостановили подсчет бюллетеней, полученных по почте. Это произошло после решения суда о допуске наблюдателей от республиканцев на подсчет голосов в городе.В Пенсильвании с небольшим отрывом лидирует действующий президент Дональд Трамп.В США 3 ноября прошли президентские выборы. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. По данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует Байден, для окончательной победы ему осталось получить голоса шести выборщиков.
питтсбург
пенсильвания
сша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Алексей Богдановский: зачем Трамп требует остановить подсчет голосов
Зачем Трамп требует остановить подсчет, если текущие цифры отдают победу Байдену - объясняет корреспондент РИА Новости Алексей Богдановский
2020-11-05T20:13
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PT1M04S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, джо байден, питтсбург, пенсильвания, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 5 ноя — РИА Новости.
Округ Аллегени, где расположен второй по величине город Пенсильвании Питтсбург
, приостановил подсчет голосов до утра пятницы, написала в Twitter
член избирательной комиссии округа Бетани Халлэм.
По ее словам, речь идет о 35 413 оставшихся бюллетенях.
"Не забывайте, что примерно 29 тысяч из этих (бюллетеней. — Прим. ред.) не могут быть подсчитаны до завтра из-за распоряжения суда, но есть еще 5-6 тысяч, которые не удалось отсканировать, и их также не считают сегодня", — заявила Халлэм.
В задержке она обвинила членов законодательного собрания Пенсильвании от республиканцев, которые в день голосования запретили вести подсчет до 7 утра.
По ее словам, все необработанные бюллетени находятся "в клетках" под круглосуточным наблюдением сотрудников службы безопасности и 30 видеокамер.
Также, по данным телеканала NBC News, в крупнейшем городе штата Филадельфии приостановили подсчет бюллетеней, полученных по почте.
Это произошло после решения суда о допуске наблюдателей от республиканцев на подсчет голосов в городе.
В Пенсильвании с небольшим отрывом лидирует действующий президент Дональд Трамп.
В США 3 ноября прошли президентские выборы. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. По данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует Байден, для окончательной победы ему осталось получить голоса шести выборщиков.