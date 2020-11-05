Умирающая от рака написала открытое письмо с душераздирающими советами
07:01 05.11.2020 (обновлено: 10:18 05.11.2020)
Женщине поставили диагноз, когда ей было всего 34 года. После нескольких операций и двенадцати месяцев химиотерапии у нее наступила ремиссия. Вскоре рак вернулся. Австралийка решила опубликовать письмо в надежде, что ее мысли помогут другим.
"Рак научит тебя, что ты все еще можешь тренироваться, гулять, танцевать, петь, готовить, любить, работать, быть сестрой, девушкой и другом", — обращается женщина сама к себе.
Хант перечислила основные уроки, которые преподала ей болезнь.
—Проси о помощи — это значительно упростит жизнь;
—Рак научит тебя, что семья — это все.
"Дорожите своей семьей и проводите с ней как можно больше времени", — отметила австралийка.
—Меньше стресса.
"Не волнуйся, если ты немного опаздываешь — никто этого даже не вспомнит", — написала Хант.
—Собаки великолепны — иногда просто обнимать своего питомца — одна из величайших радостей жизни.
—Нужно уметь говорить "нет" — это не твоя проблема, если кому-то это не нравится.
—Путешествуй как можно больше и дальше.
В конце письма женщина отметила, что хотела бы знать эти уроки до того, как заболела.
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