https://ria.ru/20201105/pismo-1583102128.html

Умирающая от рака написала открытое письмо с душераздирающими советами

Умирающая от рака написала открытое письмо с душераздирающими советами

Жительница Австралии Рут Хант, которая находится при смерти после четырех лет борьбы с раком груди, написала эмоциональное письмо молодой себе, чтобы напомнить... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T07:01

2020-11-05T07:01

2020-11-05T10:18

рак груди

в мире

онкология

австралия

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Жительница Австралии Рут Хант, которая находится при смерти после четырех лет борьбы с раком груди, написала эмоциональное письмо молодой себе, чтобы напомнить всем, что важно в жизни, сообщает телеканал 7NEWS.Женщине поставили диагноз, когда ей было всего 34 года. После нескольких операций и двенадцати месяцев химиотерапии у нее наступила ремиссия. Вскоре рак вернулся. Австралийка решила опубликовать письмо в надежде, что ее мысли помогут другим.Хант перечислила основные уроки, которые преподала ей болезнь.В конце письма женщина отметила, что хотела бы знать эти уроки до того, как заболела.

https://ria.ru/20200619/1573210676.html

австралия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рак груди, в мире, онкология, австралия