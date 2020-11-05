https://ria.ru/20201105/pigmalion-1582852054.html

Хелена Бонэм Картер и Пирс Броснан сыграют в ромкоме о "Пигмалионе"

Хелена Бонэм Картер и Пирс Броснан сыграют в ромкоме о "Пигмалионе"

Хелена Бонэм Картер и Пирс Броснан сыграют в романтической комедии, которая расскажет о постановке пьесы "Пигмалион" Бернарда Шоу в Лондоне в 1914 году,... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T02:47

2020-11-05T02:47

2020-11-05T03:54

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новости культуры

пирс броснан

хелена бонэм картер

лондон

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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Хелена Бонэм Картер и Пирс Броснан сыграют в романтической комедии, которая расскажет о постановке пьесы "Пигмалион" Бернарда Шоу в Лондоне в 1914 году, сообщает Deadline.В фильме "Not Bloody Likely" ("Ни черта подобного") Бернард Шоу (Броснан) мечтает о том, чтобы роль Элизы Дулиттл сыграла знаменитая актриса Пэт Кэмпбелл (Хелена Бонэм Картер). Возможно, для писателя это шанс вернуть свою прежнюю любовь.Сценарист и режиссер проекта Джоэл Хопкинс, у которого Броснан снимался в комедии "Как украсть бриллиант" (2013). "Сейчас миру нужно именно такое кино. Добрая история, которая заставит вас плакать и смеяться там, где действительно стоит это делать. Нам не терпится начать работу над проектом", – заявили продюсеры Адам Ролстон и Дэвид Брейтуэйт.Пока нет информации о том, когда начнутся съемки.

https://ria.ru/20200420/1570208246.html

лондон

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, пирс броснан, хелена бонэм картер, лондон